"Nếu được làm lại tất cả, tôi sẽ chọn cách sinh tự nhiên", bà mẹ trẻ đăng đàn bầu bạn đêm khuya, khóc lóc kể về nỗi cay đắng khi sinh mổ

Người cao tuổi thường nói rằng sinh con thuận tự nhiên sẽ tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé. Mẹ sẽ có thời gian hồi phục nhanh còn em bé thì sẽ khỏe mạnh hơn. Nhưng đối với nhiều phụ nữ trẻ, họ lại không muốn sinh thường vì sợ đau đớn khi chuyển dạ. Vậy giữa sinh thường và sinh mổ, nên ưu tiên chọn phương pháp nào?

Câu chuyện của một sản phụ trẻ dưới đây sẽ cho chúng ta một cái nhìn rõ ràng hơn về phương pháp sinh mổ

Tiểu Diễm là một bà mẹ trẻ người trung Quốc, sinh năm 1995. Cô đã mang thai và sinh con sau hai năm kết hôn.

Nhớ lại cảnh sinh em bé, Tiểu Diễm vô cùng hối hận, khóc lóc kể về sự cay đắng của ca sinh mổ. Sau khi bị vỡ nước ối vào ngày hôm đó, cô đã được gia đình đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Dù đau đớn cả đêm nhưng cổ tử cung vẫn chưa mở. Vì không thể chịu đựng được cơn đau nên Tiểu Diễm đã yêu cầu bác sĩ mổ đẻ.

Ban đầu gia đình đã ngăn cản vì dù sao cơ thể của Tiểu Diễm cũng thích hợp để sinh tự nhiên, nhưng vì không thể chịu đựng nổi những cơn đau dồn dập nên cuối cùng gia đình đã đồng ý với yêu cầu của cô ấy là sinh mổ.

Tuy nhiên, sau ca mổ, do chăm sóc không đúng cách nên vết thương của Tiểu Diễm bị nhiễm trùng và không thể cho con bú. Do không được bú sữa mẹ nên sức đề kháng của đứa trẻ yếu hơn so với bạn bè cùng tuổi. Dù hai tuổi nhưng cô bé rất hay ốm vặt, thường xuyên bị cảm lạnh.