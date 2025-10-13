NEU Concert 2025: Đắm mình vào đường đua âm nhạc đầy sôi động cùng dàn line-up cực khủng

Nối gót những thành công trước đó của các sự kiện tiền nhiệm, NEU Concert 2025 trở lại đầy hoành tráng với chủ đề: BURST OF SPEED. Với thông điệp ​​hãy tự do bước vào đường đua của chính mình, không cần phải chạy theo số đông, mà dám sống đúng chất, chọn nhịp riêng để bắt đầu hành trình mới theo cách của riêng mình. Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân, NEU Concert 2025 được đầu tư chỉnh chu về mặt hình ảnh lẫn âm thanh, với sự xuất hiện của các ca sĩ khách mời: Phùng Khánh Linh, Anh Tú, Vũ và Bùi Công Nam cùng với các tiết mục đến từ các CLB, Tổ Đội NEU. Đây là một món quà đầy ý nghĩa đến từ nhà trường dành cho các tân sinh viên K67, sự kiện không chỉ đánh dấu sự khởi đầu, mà còn là cú hích bứt phá đầu tiên mang dấu ấn cá nhân, mở màn cho một chặng đường đại học đậm chất riêng của mỗi tân sinh viên NEU.

NEU Concert 2025 đã chính thức được diễn ra

Mở đầu chương trình Chào tân sinh viên, NEU Concert 2025 chính là các hoạt động trải nghiệm đầy lý thú và bổ ích, đi cùng với đó là các booth đến từ các Nhà tài trợ của chương trình như Vietcombank, Mắt Đông Đô, Grab, Anh Phi Bán Táo, Ecorp,... Tại khu vực gian hàng của các Nhà tài trợ, nhiều hoạt động tương tác sáng tạo được tổ chức nhằm mang đến cho các bạn sinh viên những trải nghiệm mới mẻ. Các trò chơi thử thách, hoạt động trải nghiệm sản phẩm, minigame hấp dẫn cùng vô số phần quà dễ thương và ý nghĩa đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Song song với đó, Ban Tổ chức chương trình cũng chuẩn bị nhiều khu vực trò chơi và hoạt động tập thể dành riêng cho tân sinh viên. Những trò chơi được thiết kế vừa mang tính giải trí, vừa khuyến khích tinh thần đồng đội và khả năng sáng tạo. Dù thời tiết buổi sáng đem lại ít nhiều khó khăn bởi rất nhiều những đợt mưa to ập tới, nhưng điều đó không thể làm nguôi đi sự nhiệt huyết của các “tay đua” K67. Các hoạt động và các booth vẫn rất thu hút với lượng người tham gia lớn, chứng tỏ sức hút không thể chối cãi của NEU Concert 2025.