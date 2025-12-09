NEU Concert 2025 ấn định ngày trở lại, tiên phong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân

Những dấu mốc vàng son trong hành trình 70 năm
Thành lập năm 1956 với tên gọi trường Đại học Kinh tế Tài chính, NEU đã viết nên câu chuyện 70 năm đầy tự hào từ những khởi đầu khiêm tốn. Từng bước, trường đã vượt qua nhiều thử thách, không ngừng đổi mới để mở rộng quy mô đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng đội ngũ giảng viên uy tín. Việc chuyển đổi thành Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2024 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, khẳng định tầm vóc một đại học đa ngành, tự chủ và hội nhập sâu rộng.
Đại học Kinh tế Quốc dân đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba (1972), hạng Nhì (1978), hạng Nhất (1983, 2016), Huân chương Độc lập hạng Nhất (1986, 1991, 1996), Danh hiệu Anh hùng Lao động (2000), Huân chương Hồ Chí Minh (2001, 2011).
Năm 2024 cũng là năm bùng nổ và đáng tự hào của NEU trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học khi dẫn đầu cả nước tại Giải thưởng Khoa học & Công nghệ dành cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, với 2 giải Nhất và 6 giải Nhì, khẳng định rõ chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu xuất sắc. Trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế SR-ICYREB 2024 về nghiên cứu khoa học sinh viên, NEU giành được Best Paper Award cho một trong 10 bài báo cáo xuất sắc nhất, thể hiện khả năng sáng tạo và năng lực học thuật ở tầm quốc tế.
Bên cạnh đó, sinh viên NEU luôn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, nổi bật là phong trào “Sinh viên 5 tốt” được hưởng ứng mạnh mẽ, phong trào đã ghi nhận những thành tích ấn tượng trong nhiệm kỳ 2023-2025 với hơn 10 gương mặt xuất sắc đạt danh hiệu cấp Trung ương, 108 sinh viên đạt cấp Thành phố và gần 500 sinh viên đạt danh hiệu cấp Trường. Cùng với đó, nhiều chương trình nghiên cứu khoa học được tổ chức, tạo nên một môi trường học tập năng động và sáng tạo cho sinh viên.
NEU tự hào là nơi tổ chức thành công nhiều cuộc thi giải case uy tín như Hành trình kinh doanh, Marketing On Air, Cuộc thi khởi nghiệp I-Startup, Tầm Nhìn Thương Hiệu, Social Pioneers, MUN... Bên cạnh đó là các sự kiện văn hóa đặc sắc như NEU Youth Festival, NEU Club's Day, 360 Độ Xuân, Mùa hè xanh, Chia tay Khóa cuối, NEU Glamour…
Chuỗi sự kiện đa dạng, phong phú góp phần tạo nên môi trường trẻ trung, năng động cho toàn thể sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân.
Trong đó, NEU Concert là một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất được mong chờ và yêu thích nhất trong cộng đồng sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Tính đến năm 2024, chương trình đã ghi nhận hơn 1 tỷ lượt truy cập trực tuyến, thu hút hơn 15.000 người tham dự trực tiếp cùng gần ba mươi nghìn lượt theo dõi online. Cùng với sự đồng hành của hàng trăm đối tác uy tín như Vietcombank, Grab, Maybelline, Ybox, Báo Tiền Phong, SaoTEEN, và sự góp mặt của những nghệ sĩ hàng đầu Vpop như Soobin Hoàng Sơn, Hiếu Thứ Hai, BigDaddy, MONO,... NEU Concert đã thu hút được nhiều sự quan tâm đặc biệt từ sinh viên NEU nói riêng và sinh viên toàn quốc nói chung.
Qua các năm, chương trình đã để lại dấu ấn sâu đậm với quy mô ngày càng lớn, chất lượng nghệ thuật được đầu tư ngày càng bài bản, chỉn chu cùng với đó là sự hợp tác chuyên nghiệp với nhiều đơn vị trong và ngoài Đại học, đã khẳng định sức hút mạnh mẽ và vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân.
NEU CONCERT 2025 - SỰ TRỞ LẠI ĐẦY HOÀNH TRÁNG
NEU Concert 2025 sẽ trở lại với quy mô chưa từng có, xứng đáng với tầm vóc của một sự kiện hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập. Với dấu mốc đầy vẻ vang đấy, chương trình hứa hẹn sẽ mang đến một chương trình được đầu tư kỹ lưỡng về cả nội dung lẫn hình thức, với sự tham gia của nhiều đơn vị uy tín, các hoạt động thú vị cùng với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng của Vbiz, sẽ trở thành một dấu ấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân.
NEU Concert 2025 là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, nơi âm nhạc trở thành lời tri ân các thế hệ đi trước và niềm tin gửi đến thế hệ tiếp nối. Đây không chỉ là một đêm nhạc, mà là dịp để mỗi NEUer - dù đang học tập hay đã trưởng thành - sẽ cùng nhau tự hào về chặng đường 70 năm vẻ vang và tiếp tục thắp sáng tinh thần NEU trong hành trình sắp tới.
Các nghệ sĩ “cháy’’ hết mình trong đêm nhạc hội NEU Concert
Với quy mô được đầu tư chuyên nghiệp và chỉn chu, NEU Concert 2025 hứa hẹn sẽ là một sự kiện bùng nổ, thu hút sự tham gia đông đảo của các bạn sinh viên K67 nói riêng cũng như các bạn sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân nói chung. Hãy cùng nhau chờ đón NEU Concert 2025 - đêm nhạc với thanh âm tuổi trẻ sẽ là nơi chắp bút viết tiếp hành trình 70 năm đầy tự hào của Đại học Kinh tế Quốc dân!