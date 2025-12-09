NEU Concert 2025 ấn định ngày trở lại, tiên phong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân

Những dấu mốc vàng son trong hành trình 70 năm

Thành lập năm 1956 với tên gọi trường Đại học Kinh tế Tài chính, NEU đã viết nên câu chuyện 70 năm đầy tự hào từ những khởi đầu khiêm tốn. Từng bước, trường đã vượt qua nhiều thử thách, không ngừng đổi mới để mở rộng quy mô đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng đội ngũ giảng viên uy tín. Việc chuyển đổi thành Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2024 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, khẳng định tầm vóc một đại học đa ngành, tự chủ và hội nhập sâu rộng.

Đại học Kinh tế Quốc dân đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba (1972), hạng Nhì (1978), hạng Nhất (1983, 2016), Huân chương Độc lập hạng Nhất (1986, 1991, 1996), Danh hiệu Anh hùng Lao động (2000), Huân chương Hồ Chí Minh (2001, 2011).

Năm 2024 cũng là năm bùng nổ và đáng tự hào của NEU trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học khi dẫn đầu cả nước tại Giải thưởng Khoa học & Công nghệ dành cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, với 2 giải Nhất và 6 giải Nhì, khẳng định rõ chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu xuất sắc. Trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế SR-ICYREB 2024 về nghiên cứu khoa học sinh viên, NEU giành được Best Paper Award cho một trong 10 bài báo cáo xuất sắc nhất, thể hiện khả năng sáng tạo và năng lực học thuật ở tầm quốc tế.