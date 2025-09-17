NEU Club Day 2025: Sắc màu tuổi trẻ – Dấu ấn bứt phá

Các CLB, Tổ đội trực thuộc đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân.

NEU Club Day là chương trình thường niên của Đại học Kinh tế Quốc dân với mong muốn mang đến cho các bạn sinh viên và tân sinh viên một cái nhìn toàn diện về các hoạt động và chuyên môn của các Câu lạc bộ, Tổ đội dưới sự quản lý, dẫn dắt của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên nhà trường.

Ngày hội Câu lạc bộ Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - NEU Club Day 2024 với sự tham gia của hơn 70 Câu lạc bộ, Tổ đội nhà trường cùng sự hưởng ứng của hơn 5.000 sinh viên tham gia trực tiếp.

Ngày hội chính năm nay, các bạn sinh viên sẽ được trải nghiệm hơn 70 gian trại đến từ các Câu lạc bộ, Tổ đội, đặc biệt là còn có rất nhiều gian trại lớn đến từ các doanh nghiệp với những minigame vô cùng thú vị và các phần quà hấp dẫn. Ngoài ra các hoạt động văn nghệ, ca hát, gameshow với sự đầu tư chỉn chu được dự đoán sẽ làm bùng cháy không khí NEU Club Day 2025.