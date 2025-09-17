NEU Club Day 2025: Sắc màu tuổi trẻ – Dấu ấn bứt phá

NEU Club Day là chương trình thường niên của Đại học Kinh tế Quốc dân với mong muốn mang đến cho các bạn sinh viên và tân sinh viên một cái nhìn toàn diện về các hoạt động và chuyên môn của các Câu lạc bộ, Tổ đội dưới sự quản lý, dẫn dắt của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên nhà trường.
Ngày hội chính năm nay, các bạn sinh viên sẽ được trải nghiệm hơn 70 gian trại đến từ các Câu lạc bộ, Tổ đội, đặc biệt là còn có rất nhiều gian trại lớn đến từ các doanh nghiệp với những minigame vô cùng thú vị và các phần quà hấp dẫn. Ngoài ra các hoạt động văn nghệ, ca hát, gameshow với sự đầu tư chỉn chu được dự đoán sẽ làm bùng cháy không khí NEU Club Day 2025.
Ngày hội 28/09 tới hứa hẹn sẽ trở thành một bữa tiệc tuổi trẻ rực rỡ, nơi mỗi sinh viên được trải nghiệm hết mình, được khẳng định sắc màu của bản thân. Và trên hành trình ấy, mỗi cá nhân sẽ tìm thấy bến đỗ phù hợp để thăng hoa, bứt phá và tỏa sáng.
Với ý nghĩa đặc biệt, Neu Club Day 2025 không chỉ là một sân chơi văn hóa – tinh thần, mà còn là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động chào đón tân sinh viên khóa 67. Đây là dịp để các bạn trẻ được tiếp thêm năng lượng, cảm hứng học tập và rèn luyện, đồng thời tạo nên một cộng đồng sinh viên gắn kết, năng động, sẵn sàng cống hiến vì màu cờ sắc áo của Đại học Kinh tế Quốc dân.