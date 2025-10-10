‏Neu Club Day 2025 :Khép lại trong rực rỡ, mở ra hành trình tuổi trẻ

T/H| 10/10/2025 22:02

‏Ngày 5-10 vừa qua, Ngày hội Câu lạc bộ Đại học Kinh tế Quốc dân - NEU Club Day 2025 đã chính thức khép lại với không khí sôi động xuyên suốt. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 70 Câu lạc bộ, Tổ đội cùng hơn 5.000 sinh viên, tiếp nối thành công rực rỡ từ mùa trước và khẳng định giá trị lan tỏa của ngày hội lớn nhất năm dành cho sinh viên NEU.

ncd-2025-content-dai-sau-chuong-trinh-409.png
‏Các bạn sinh viên háo hức khi gặp khách mời‏

‏Từ sáng sớm, khuôn viên trước nhà văn hóa rực rỡ sắc màu những gian trại được đầu tư độc đáo, với nhiều hoạt động đa dạng của các Câu lạc bộ - Tổ đội đến từ các lĩnh vực như học thuật, nghiên cứu khoa học, văn hóa – nghệ thuật, thể thao, thiện nguyện và khởi nghiệp. Bên cạnh đó, các gian hàng của doanh nghiệp xuất hiện tại Ngày hội chính năm nay đã trở thành điểm “check-in” đông đúc, nơi tân sinh viên được tiếp cận thông tin công nghệ mới và các hoạt động tương tác nghề nghiệp.‏

ncd-2025-content-dai-sau-chuong-trinh-940.png
‏Các bạn tiết mục văn nghệ độc đáo đến từ các CLB, Tổ đội

‏Với chủ đề “bùng nổ chất riêng”, NEU Club Day 2025 đánh dấu sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động chào đón tân sinh viên khóa 67. Các bạn sinh viên đã có cơ hội khám phá các hoạt động ngoại khóa của nhà trường thông qua chuỗi trải nghiệm phong phú: từ tham gia minigame tại từng gian trại, lắng nghe workshop chuyên môn, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật – thể thao đến nhận tư vấn trực tiếp về lộ trình rèn luyện kỹ năng.‏

ncd-2025-content-dai-sau-chuong-trinh-1424.png
‏Không khí sôi động tại ngày hội

‏Khép lại một ngày hội bùng nổ năng lượng, NEU Club Day 2025 không chỉ mở ra cánh cửa để tân sinh viên khám phá và lựa chọn “bản đồ” ngoại khóa cá nhân, mà còn góp phần củng cố mối liên kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng Câu lạc bộ, Tổ đội. Trên tinh thần gắn kết và sẻ chia, chuỗi hoạt động chào đón K67 sắp tới hứa hẹn sẽ tiếp tục duy trì ngọn lửa nhiệt huyết đã được thắp lên, mở ra một năm học mới đầy trải nghiệm, sáng tạo và thành tựu cho sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân.‏

