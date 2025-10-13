Nếu chia tay tuyển Indonesia, HLV Kluivert nhận bao nhiêu tiền bồi thường?

Trận thua Iraq của đội tuyển Indonesia không chỉ khép lại giấc mơ vòng chung kết World Cup của thầy trò Kluivert mà còn khiến chiếc ghế của chiến lược gia người Hà Lan lung lay dữ dội.

Khi bước vào phòng họp báo sau trận đấu, Kluivert tỏ ra mệt mỏi và bối rối. Ông thẳng thắn thừa nhận không rõ tương lai của mình sẽ ra sao, đồng thời cho biết mọi quyết định lúc này nằm trong tay Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI). “Hiện tại chúng tôi chưa có kế hoạch nào cụ thể. Tôi thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra”, ông chia sẻ, với vẻ chán chường hiếm thấy ở một người từng chinh chiến khắp châu Âu.

Số tiền bồi thường lớn

Sức ép dành cho PSSI lúc này là khổng lồ. Hàng triệu cổ động viên đội tuyển Indonesia bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội, nhiều người yêu cầu sa thải Kluivert ngay lập tức. Từ niềm tin lớn lao khi ông được bổ nhiệm hồi đầu năm 2025, giờ đây mọi thứ đã xoay chiều chóng mặt sau chuỗi kết quả tệ hại. Dẫu vậy, nếu PSSI thực sự đi đến quyết định chia tay Kluivert, họ sẽ phải trả một khoản bồi thường hợp đồng không nhỏ, điều khiến liên đoàn phải cân nhắc kỹ lưỡng.