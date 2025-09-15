NEU Cconcert - Thanh xuân từ những giai điệu

15/09/2025 22:40

NEU Concert từ lâu đã luôn được xem là “điểm nhấn” khó có thể bỏ qua mỗi khi nhắc tới Đại học Kinh tế Quốc dân. Là đại nhạc hội chào tân sinh viên lớn và hoành tráng nhất NEU. Trở lại vào ngày 11/10 năm nay, NEU Concert hứa hẹn sẽ tiếp tục mang tới một sân chơi âm nhạc đúng nghĩa, nhiệt huyết và đầy cảm xúc.

 Với quy mô hơn 45.000 sinh viên, cùng trên 8.000 tân sinh viên nhập học hằng năm, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) luôn ghi dấu ấn bằng những sự kiện quy mô, sáng tạo và đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Trong đó, NEU Concert đã trở thành một biểu tượng âm nhạc – văn hóa của sinh viên, vượt ra khỏi phạm vi Đại học và lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ toàn quốc.

anh-bai-bao-so-hai-1.jpg

NEU Concert - điểm nhấn không thể bỏ qua

Qua nhiều năm tổ chức, NEU Concert liên tục ghi dấu bằng những cột mốc đáng nhớ. Năm 2022, với chủ đề “365-day Love, 365-day School”, chương trình đánh dấu sự trở lại của sức trẻ sinh viên sau đại dịch Covid-19. Đêm nhạc đã quy tụ những tên tuổi nổi bật như Tuấn Hưng, Hòa Minzy, Hoàng Dũng cùng ban nhạc Màu Nước, mang đến không khí bùng nổ và nhiều cảm xúc.

anh-bai-bao-so-2.jpg

Nữ ca sĩ Hoà Minzy tại NEU Concert 2022

Tiếp nối thành công, năm 2023, NEU Concert trở lại với chủ đề “NEUNIVERSE” cùng thông điệp “Into NEU Concert, beyond your universe”. Sự góp mặt của SpaceSpeakers – Binz, Soobin, Rhymastic, 16 Typh, GONZO… đã biến sự kiện thành một bữa tiệc âm nhạc thực thụ, khuấy động toàn bộ không gian sân khấu.

anh-bai-bao-so-hai-3.jpg

NEU Concert 2023 với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng

Đến năm 2024, NEU Concert đánh dấu cột mốc quan trọng về quy mô khi đưa chương trình trở thành đại nhạc hội chào tân sinh viên lớn nhất tại Đai học Kinh tế Quốc dân. Với cái tên “Fundora” cùng slogan “ReNEU your energy, unbox the journey”. Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám như Noo Phước Thịnh, Big Daddy, Emily, Da LAB, 52Hz & Rio đã mang đến cho khán giả một thế giới diệu kỳ, nơi sinh viên được “bật nắp” chiếc hộp  năng lượng và trải nghiệm những hành trình mới mẻ.

anh-bai-bao-so-hai-4.jpg

NEU Concert 2024 với sự đầu tư hoành tráng chưa từng có

Những nỗ lực ấy đã được minh chứng bằng những con số ấn tượng: hơn 20.000 khán giả tham gia trực tiếp, hơn 50.000 lượt xem livestream cùng lúc, 120.000 lượt tương tác trên nền tảng trực tuyến, 23.000 lượt tương tác trên Facebook và 1 triệu lượt tiếp cận. Tất cả đã góp phần khẳng định vị thế của NEU Concert như một trong những đại nhạc hội sinh viên lớn nhất cả nước, đồng thời trở thành niềm tự hào của Đại học Kinh tế Quốc dân.

anh-bai-bao-so-hai-5.jpg

NEU Concert càng ngày càng khẳng định được vị thế 

Trở lại vào ngày 11/10 với tên gọi NEU CONCERT 2025: BURST OF SPEED, đêm nhạc hứa hẹn trở thành vạch xuất phát rực rỡ cho các bạn sinh viên, tiếp thêm nguồn sức mạnh để mọi người sẵn sàng bật hết tốc lực cho một năm học đầy nhiệt huyết, là nơi âm nhạc và tuổi trẻ giao thoa, là ta cầm lái, thắp sáng đường đua bằng chính cách của riêng mình. Chương trình sẽ tiếp tục mang đến những giai điệu của thanh xuân, trở thành dấu ấn đậm nét và khó phai trong lòng các tân sinh viên K67 nói riêng và sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân nói chung.

anh-bai-bao-so-hai-6.jpg

NEU Concert 2025 trở lại với chủ đề: BURST OF SPEED

NEU Concert 2025 đang gần tới rồi, vậy nên hãy sẵn sàng để hòa mình vào Đại Nhạc Hội có quy mô lớn nhất tại Đại học Kinh tế Quốc dân vào ngày 11/10 này nhé!

