NEU Cconcert - Thanh xuân từ những giai điệu

Đến năm 2024, NEU Concert đánh dấu cột mốc quan trọng về quy mô khi đưa chương trình trở thành đại nhạc hội chào tân sinh viên lớn nhất tại Đai học Kinh tế Quốc dân. Với cái tên “Fundora” cùng slogan “ReNEU your energy, unbox the journey”. Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám như Noo Phước Thịnh, Big Daddy, Emily, Da LAB, 52Hz & Rio đã mang đến cho khán giả một thế giới diệu kỳ, nơi sinh viên được “bật nắp” chiếc hộp năng lượng và trải nghiệm những hành trình mới mẻ.



NEU Concert 2024 với sự đầu tư hoành tráng chưa từng có

Những nỗ lực ấy đã được minh chứng bằng những con số ấn tượng: hơn 20.000 khán giả tham gia trực tiếp, hơn 50.000 lượt xem livestream cùng lúc, 120.000 lượt tương tác trên nền tảng trực tuyến, 23.000 lượt tương tác trên Facebook và 1 triệu lượt tiếp cận. Tất cả đã góp phần khẳng định vị thế của NEU Concert như một trong những đại nhạc hội sinh viên lớn nhất cả nước, đồng thời trở thành niềm tự hào của Đại học Kinh tế Quốc dân.