‏Ấn định trở lại vào ngày 11/10, NEU Concert 2025 tự hào là sân chơi nghệ thuật đầy bổ ích và thú vị, mang tới một trải nghiệm âm nhạc đúng nghĩa và đầy hào hứng. Chương trình cũng là dấu ấn đầu tiên của các tân sinh viên trong môi trường học tập hoàn toàn mới lạ, đánh dấu sự trưởng thành trong nhận thức và trí tuệ. Việc quảng bá rộng rãi hình ảnh NEU Concert 2025 cũng đồng thời lan toả được sự trẻ trung và tinh thần nhiệt huyết mà sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân luôn được biết đến.‏

‏Đại Nhạc Hội NEU Concert sẽ chính thức trở lại vào ngày 11/10

‏Năm nay với chủ đề mang tên BURST OF SPEED, NEU Concert 2025 muốn mang tới thông điệp dành cho các tân sinh viên NEU: ​​hãy tự do bước vào đường đua của chính mình, không cần phải chạy theo số đông, mà dám sống đúng chất, chọn nhịp riêng để bắt đầu hành trình mới theo cách của riêng mình. Đây là một sự kiện không chỉ đánh dấu vạch xuất phát, mà còn là cú hích bứt phá đầu tiên mang dấu ấn cá nhân, mở màn cho một chặng đường đại học đậm chất riêng của mỗi tân sinh viên NEU.‏

NEU Concert 2025 với chủ đề: BURST OF SPEED

Những hoạt động thú vị đang chờ đón các tân sinh viên vào ngày 11/10

‏Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và phát triển Đại học Kinh tế Quốc dân, NEU Concert 2025 sẽ được đầu tư hoành tráng về cả mặt nội dung lẫn hình ảnh, mang đến một chương trình xứng đáng với danh xưng “Đại Nhạc Hội thường niên lớn nhất tại Đại học Kinh tế Quốc dân”. Khởi đầu chuỗi sự kiện chính là những tiết mục vô cùng hoành tráng và đặc sắc đến từ hai CLB, Tổ đội trực thuộc NEU. Những tiết mục sôi động và chỉnh chu sẽ là “món khai vị” hoàn hảo cho bữa tiệc âm nhạc đa dạng, đầy cảm xúc mang tên NEU Concert 2025.‏