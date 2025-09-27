Ấn định trở lại vào ngày 11/10, NEU Concert 2025 tự hào là sân chơi nghệ thuật đầy bổ ích và thú vị, mang tới một trải nghiệm âm nhạc đúng nghĩa và đầy hào hứng. Chương trình cũng là dấu ấn đầu tiên của các tân sinh viên trong môi trường học tập hoàn toàn mới lạ, đánh dấu sự trưởng thành trong nhận thức và trí tuệ. Việc quảng bá rộng rãi hình ảnh NEU Concert 2025 cũng đồng thời lan toả được sự trẻ trung và tinh thần nhiệt huyết mà sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân luôn được biết đến.
Năm nay với chủ đề mang tên BURST OF SPEED, NEU Concert 2025 muốn mang tới thông điệp dành cho các tân sinh viên NEU: hãy tự do bước vào đường đua của chính mình, không cần phải chạy theo số đông, mà dám sống đúng chất, chọn nhịp riêng để bắt đầu hành trình mới theo cách của riêng mình. Đây là một sự kiện không chỉ đánh dấu vạch xuất phát, mà còn là cú hích bứt phá đầu tiên mang dấu ấn cá nhân, mở màn cho một chặng đường đại học đậm chất riêng của mỗi tân sinh viên NEU.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và phát triển Đại học Kinh tế Quốc dân, NEU Concert 2025 sẽ được đầu tư hoành tráng về cả mặt nội dung lẫn hình ảnh, mang đến một chương trình xứng đáng với danh xưng “Đại Nhạc Hội thường niên lớn nhất tại Đại học Kinh tế Quốc dân”. Khởi đầu chuỗi sự kiện chính là những tiết mục vô cùng hoành tráng và đặc sắc đến từ hai CLB, Tổ đội trực thuộc NEU. Những tiết mục sôi động và chỉnh chu sẽ là “món khai vị” hoàn hảo cho bữa tiệc âm nhạc đa dạng, đầy cảm xúc mang tên NEU Concert 2025.
Không những vậy, các tân sinh viên K67 sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động gian trại, nơi các bạn có thể hòa mình vào bầu không khí nhộn nhịp và vui tươi. Với những gian hàng và phần quà đến từ vô vàn các Nhà Tài trợ uy tín của chương trình, các bạn sẽ được thỏa thích trải nghiệm các sản phẩm, hiểu biết thêm về thương hiệu, nhãn hàng cũng như có cơ hội để “rinh” ngay về rất nhiều giải thưởng, phần quà giá trị.
Đi cùng với đó chính là khu trò chơi giải trí và khu hoạt động sáng tạo. Các trò chơi được xây dựng trên các tiêu chí khác nhau: trí tuệ, thể lực và may mắn, hứa hẹn mang tới một không gian vui chơi ly kỳ và lý thú nhưng không kém phần bổ ích cho các bạn.
Đặc biệt, phần được chờ đón nhất chính là Đại Nhạc Hội sẽ diễn ra vào buổi tối, với dàn line - up hứa hẹn sẽ là những tên tuổi đình đám đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội cùng những tiết mục trình diễn chất lượng và hoành tráng. NEU Concert 2025 chắc chắn sẽ mang đến một trải nghiệm âm nhạc đầy cảm xúc, trở thành dấu ấn khó phai mờ trong lòng tân sinh viên K67 nói riêng và các thế hệ sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân nói chung.
Nghệ sĩ khách mời đầu tiên của NEU Concert 2025 cũng đã chính thức lộ diện. Đó chính là Anh Tú, nam ca sĩ gây thương nhớ với loạt hit đình đám như “Hoàng Hôn Nhớ”, “Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng”, Mash up “Đôi Mắt - Chiếc Khăn Gió Ấm”. Anh Tú đã khẳng định tên tuổi của mình bằng chất giọng giàu cảm xúc, ngọt ngào nhưng cũng đầy nội lực. Từ “Voi Bản Đôn” bí ẩn đến một nghệ sĩ đầy sức hút, Anh Tú hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút bùng nổ, để các NEUers được sống trọn trong thanh âm của tình yêu và nhiệt huyết tuổi trẻ. Bên cạnh đó, những bí mật hấp dẫn tiếp theo cũng sẽ dần được bật mí, hứa hẹn một đêm nhạc hội đầy bùng nổ tại NEU Concert 2025.
Cơn lốc mang tên “NEU Concert 2025” sắp đổ bộ Đại học Kinh tế Quốc dân rồi, vậy nên các bạn sinh viên hãy chuẩn bị tinh thần để theo dõi và đón chờ những sự bùng nổ tiếp theo, sẵn sàng hòa mình vào Đại Nhạc Hội có quy mô lớn nhất NEU ngày 11/10 này nhé!