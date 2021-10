Netizen vừa 'quay xe', Rap Việt tung vội teaser 'nhá hàng' tập 1

Tối 13/10, khán giả đứng ngồi không yên trước màn chào sân "cypher" của bộ 6 quyền lực trong chương trình gồm 2 Giám khảo JustaTee, Rhymastic cùng 4 HLV Binz, Wowy, Karik, LK.

Màn chào sân của bộ 6 quyền lực trên sân khấu Rap Việt mùa 2