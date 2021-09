Netizen sốc trước quy mô show 'In The SOOP' mùa 2 của BTS: Xây hẳn một biệt thự cho 7 thành viên trong suốt 1 năm!

Vào năm 2020, BTS đã có một show thực tế riêng mang tên 'In the SOOP BTS Ver.' ('Soop' có nghĩa là 'rừng' trong tiếng Hàn). Như đúng tên gọi, các thành viên sẽ di chuyển đến một khu nhà trong rừng và dành thời gian để thực hiện các hoạt động kết hợp giữa cuộc sống hàng ngày và nghỉ ngơi thư giãn. Điểm đáng chú ý củchương trình là các thành viên sẽ tự tạo content, tự dẫn dắt chương trình và nhân viên sản xuất sẽ hạn chế tham gia ở mức tối đa. Sau mùa 1 rất thành công, phía BTS xác nhận họ đã sẵn sàng chuẩn bị lên sóng mùa 2 của 'In the SOOP'.

Như đã đề cập, 'In The SOOP' là show nơi các thành viên có thể thoải mái làm những điều mình thích, trong đó có thể kể đến các hoạt động như nấu ăn, chơi thể thao, chơi game, sáng tác nhạc, vẽ tranh, đọc sách v..v... Chính vì vậy địa điểm ghi hình là điều rất quan trọng bởi nó phải đáp ứng tiêu chí về không gian và các tiện ích đi kèm.

Trong mùa 1, HYBE (Big Hit) đã thuê một căn biệt thự sang trọng bên bờ hồ cho BTS. Tuy nhiên sang mùa thứ 2, mọi thứ thậm chí còn ở một quy mô ngoài sức tưởng tượng. Vào ngày 23/9 (giờ Hàn), đoạn teaser đầu tiên cho BTS trong 'In The SOOP 2' đã hé lộ địa điểm ghi hình ấn tượng: HYBE Labels đã tự tạo ra một không gian được miêu tả là 'Được tạo ra vì BTS và chỉ dành riêng cho BTS'.

Teaser đầu tiên cho mùa thứ 2 của 'In The SOOP BTS ver'

Theo đó, công ty chủ quản của nhóm đã xây dựng hẳn riêng một căn biệt thự nghỉ dưỡng dành cho BTS trong suốt 1 năm qua. Đoạn teaser cũng cho người xem chứng kiến sơ lược quá trình xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng trước khi BTS xuất hiện. Việc lên ý tưởng thiết kế công trình và hoàn thiện kiến trúc đã mất cả năm trời, điều này giải thích tại sao chúng ta đã phải chờ đợi quá lâu cho phần 2.