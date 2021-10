Netizen lại chỉ trích Big Hit vì một chi tiết liên quan đến BTS trong concert online 'PERMISSION TO DANCE ON STAGE'

Vào ngày 24/10 vừa qua, BTS đã tổ chức buổi concert online 'PERMISSION TO DANCE ON STAGE' tại Sân vận động Olympic ở Jamsil, Seoul. Đây là lần đầu tiên các fan mới có thể xem nhóm trình diễn concert sau một năm dài chờ đợi. Chính vì vậy dù chỉ với hình thức concert online thì ai nấy cũng đều cảm thấy hạnh phúc và phấn khích khi được thưởng thức những màn trình diễn được đầu tư kỹ lưỡng cùng màn xuất hiện đầy cuốn hút của 7 thành viên BTS.

Có thể nói concert đã khép lại một cách vô cùng thành công và để lại những ấn tượng tốt đẹp cho tất cả những ai đã theo dõi nhóm từ 197 quốc gia trên thế giới theo xác nhận của Big Hit. Tất cả đều dành những lời khen ngợi cho các thành viên BTS, nhưng không phải ai cũng hai lòng với stylist của Big Hit - một lần nữa chuyện này lại xảy ra.

Theo đó, nhiều fan đã phát hiện rằng trong lúc biểu diễn, một số thành viên đã phải đi giày với size rộng hơn cỡ chân của họ. Đặc biệt trong trường hợp của Jin và J-Hope, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng dễ dàng nhận ra giày của họ rộng đến mức phía sau gót còn dư rất nhiều khi BTS trình diễn các ca khúc 'Life Goes On', 'Boy with Luv', 'Dynamite' và 'Butter'.

Các fan và nhiều netizen đã cảm thấy không hài lòng, thậm chí là lo lắng cho các thành viên. Nhiều người bày tỏ quan điểm: 'Bình thường đi bộ trong đôi giày rộng cũng đã đau chân và khó khăn lắm rồi, nhưng đằng này họ còn bắt BTS mang giày quá rộng lên thực hiện vũ đạo. Bắt ca sĩ mang giày rộng rồi nhảy là một vấn đề lớn đối với sự an toàn của họ vì họ có thể xảy ra sự cố bất kỳ lúc nào.'