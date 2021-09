Netizen Hàn nghi ngờ màn debut solo của Lisa được YG 'làm cho có'

Cụ thể, nhiều netizen cho rằng ngoài việc MV được đầu tư hàng chục concept ấn tượng ra thì ca khúc debut này không còn gì ấn tượng. Điều này dấy lên nghi ngờ rằng YG chỉ ‘làm cho có' với màn debut của Lisa. Đặc biệt, khi so sánh với màn debut solo của Jennie và Rosé trước đây, có vẻ lần solo này càng nhạt nhòa hơn. Netizen đã chỉ ra 2 lý do cho điều này.

LALISA là ca khúc được chắp bút bởi TEDDY cùng Bekuh BOOM và 24. Tuy vậy, ca khúc vẫn khiến netizen thất vọng. Netizen đánh giá bài hát ngoại trừ phần rap và việc lặp lại tên của Lisa thì đều quá bình thường: giai điệu kiểu drop beat quen thuộc như bao bài hát khác của BLACKPINK và thậm chí còn "nhạt hơn" và phần lyrics cũng sử dụng những câu tuyên ngôn bản thân một cách quen thuộc và sáo rỗng.

Your browser does not support the video tag.

MV LALISA - Lisa

Lẽ đương nhiên lỗi không phải của Lisa mà là ở chính YG và đội ngũ producer bài hát. Nhiều netizen Hàn cho rằng dường như YG không quá quan tâm đến việc chọn được một ca khúc có thể phô bày được màu sắc cá nhân và thế mạnh vũ đạo của Lisa. Cùng là bài hát có TEDDY góp mặt nhưng SOLO của Jennie không chỉ là hit mà còn đặc biệt hợp với bản sắc của nữ idol.

Tương tự với On The Ground của Rosé, dù không phải là một lựa chọn ca khúc chủ đề xuất sắc nhưng xét cho cùng nó vẫn rất hợp với phong cách và màu giọng của nữ idol.

Nhiều người thẳng thắn chỉ ra rằng chỉ có fan của nữ idol mới miễn cưỡng chấp nhận đây là một bài hát hay. Một số Knet cảm thán chỉ vì đó là Lisa nên bài hát này mới có thể nhận được sự chú ý, nhưng sau cùng nhìn lại thì đây vẫn là một lựa chọn không tốt cho bước khởi đầu sự nghiệp solo.