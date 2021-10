Netizen Hàn dự đoán kết quả giải thưởng nhạc số tại 'Gaon Chart Music Awards': Tranh cãi lớn nổ ra khi không có aespa nhưng lại có Kang Daniel

Hàng năm cứ đến mùa lễ trao giải âm nhạc tại Hàn Quốc, "Gaon Chart Music Awards" luôn là một trong những giải thưởng được người hâm mộ khắp nơi chờ đợi nhiều hơn cả vì độ uy tín và hoành tráng của nó. Khác với hầu hết các giải thưởng khác, danh hiệu Daesang của "Gaon Chart Music Awards" sẽ được trao theo từng tháng (nhạc số) hoặc từng quý (doanh số album) dựa trên chính số liệu thực tế mà các ca khúc/album đã đạt được trên Gaon.

Còn đến vài tháng nữa lễ trao giải "Gaon Chart Music Awards" lần thứ 11 mới diễn ra, tuy nhiên hiện tại cộng đồng mạng đã sớm đưa ra những dự đoán của riêng họ cho kết quả những giải thưởng cao quý nhất. Một netizen mới đây đã viết ra danh sách 10 ca khúc mà họ tin rằng gần như đã chắc suất giành Daesang nhạc số (từ tháng 12 đến tháng 9) tại lễ trao giải năm nay của Gaon nhờ lượng streaming và download nổi bật hơn cả trong từng tháng.

Tháng 12/2020: Taeyeon - "What Do I Call You"

Tháng 1/2021: IU - "Celebrity"

Tháng 2/2021: SHINee - "Don't Call Me"