Netizen Hàn đề cử những idol sẽ không khiến bạn hối hận khi mua Bubble của họ: TWICE được khen hết nhóm, aespa chỉ có 1 thành viên được gọi tên

Trong một cuộc thảo luận về những thần tượng như vậy, về phía các idol nam, Lee Know ( Stray Kids ) cùng Jisung , Chenle và Doyoung ( NCT ) chính là những cái tên được netizen Hàn nhắc đến nhiều nhất. Đặc biệt trong trường hợp của Lee Know, những người từng hoặc đang đăng ký Bubble của nam thần tượng nhà JYP đều khẳng định anh không chỉ nhắn tin cho fan mỗi ngày mà mỗi lần trò chuyện đều có các chủ đề rất đa dạng và thú vị.

- "NCT Jisung... Tần suất nhắn tin phải nói là điên rồ..."

- "NCT Doyoung. Tháng trước trừ 2 ngày ra thì ngày nào cậu ấy cũng nhắn cả"

- "Nói đến chủ đề này thì Stray Kids Lee Know là tường thành rồi"

- "Stray Kids Lee Know. Suốt 4 tháng đăng ký Bubble thì cậu ấy luôn nhắn đều đặn mỗi ngày, ngày nào ít lắm cũng phải 20 tin. Hôm nay có đến 47 tin nhắn của cậu ấy. Có lần tâm trạng tôi không được tốt nên tôi tắt điện thoại trong suốt 1 ngày và lúc mở lên đã thấy 70 tin từ Lee Know. Mỗi sáng đều hỏi dậy chưa, trưa thì bảo nhớ ăn uống đầy đủ, đến tối thì nhắn tớ đi ngủ đây rồi gửi rất nhiều file âm thanh. Thỉnh thoảng cậu ấy còn làm Vblog, chụp ảnh mấy chú mèo ở nhà rồi gửi cho fan, ảnh seflie thì gửi thường xuyên lắm luôn... Bức ảnh này chính là lý do khiến tôi quyết định dùng Bubble đấy... Lời chúc mừng năm mới huyền thoại của mọi thời đại từ Bubble của Lee Know (Ảnh này tôi lấy từ Twitter)"

"Chúc mừng năm mới. Tớ muốn là người đầu tiên chúc mừng cậu. Yêu cậu"

- "NCT Chenle nhắn nhiều kinh khủng. Tôi chỉ mới rời mắt khỏi điện thoại một chút thôi mà đã có 200 tin được gửi đến rồi..."

- "Stray Kids Lee Know là đỉnh nhất trong vụ này rồi. Cậu ấy không chỉ nhắn đều đặn mỗi ngày mà mỗi lần như vậy đều có chủ đề rất đa dạng. Nhiều khi chỉ là những câu chuyện rất nhỏ nhặt như mình có nên mua kệ không, có nên ăn thịt không, rồi sáng trưa chiều tối đều đặn nhắc fan ăn uống đầy đủ, còn thường xuyên gửi ảnh mấy bé mèo mà cậu ấy nuôi ở nhà bố mẹ nữa chứ"

"Vì tớ đã cho xem thứ đáng yêu rồi nên hãy kể cho tớ chuyện gì thú vị đi. 1. Hôm nay cậu đã làm gì? 2. Cậu đã ăn món gì? 3. Đâu là điều có ý nghĩa nhất trong số những việc cậu đã làm ngày hôm nay? 4. Kể tớ nghe chuyện gì đó đáng sợ đến nổi da gà đi"