Netizen Hàn chỉ ra sự thật phũ phàng về độ nổi tiếng của Lisa (BLACKPINK) ở phương Tây: Liệu có 'hoành tráng' như fan vẫn ca ngợi?

Sau một thời gian chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng người hâm mộ cũng được nhìn thấy khoảnh khắc Lisa(BLACKPINK) phát hành sản phẩm solo đầu tay. Là thành viên thứ 3 của BLACKPINK chính thức debut solo, không thể tránh khỏi việc Lisa bị mang ra so sánh với Jennie và Rosé về mọi mặt. Tuy nhiên so với những dự đoán từ trước đó, có vẻ như những tranh cãi xunh quanh sản phẩm solo ngày càng trở nên gay gắt hơn với hàng loạt ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng Hàn Quốc và người hâm mộ của Lisa.

Trước đó, khi nhìn thấy thành tích nhạc số tại Hàn Quốc của "LALISA" quá thấp so với kỳ vọng, một bộ phận người hâm mộ của BLACKPINK đã đổ lỗi cho khán giả xứ kim chi, cho rằng chính sự "phân biệt chủng tộc" của người Hàn là nguyên nhân dẫn đến kết quả này. Bên cạnh đó, nhiều fan cũng tuyên bố rằng so với các thành viên khác của BLACKPINK, Lisavốn nổi tiếng hơn ở phương Tây cũng như trên thị trường quốc tế. Với lý lẽ này, họ đã tự an ủi mình rằng thành tích top 90 trên Melon là điều chẳng mấy ngạc nhiên bởi Lisa vốn không được yêu thích tại thị trường Hàn Quốc.

Thế nhưng trước những lời "kết tội" của fan Lisa, cộng đồng mạng Hàn Quốc mới đây đã chỉ ra một sự thật phũ phàng về độ nổi tiếng của em út BLACKPINKtrên thị trường phương Tây. Từ số liệu thực tế trên Spotify, netizen Hàn bắt đầu tự hỏi liệu Lisa có thực sự nổi tiếng hơn các thành viên khác ở quốc tế giống như những gì mà fan của cô vẫn thường ca ngợi.

Toàn cầu

#15 - 3.253.193 - LALISA

#28 - 2.310.081 - Money