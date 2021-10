Netizen Hàn bùng nổ khi BTS được đề cử giải thưởng lớn tại American Music Awards 2021: Đi vào lịch sử châu Á khi có thể tranh cả giải Daesang tại Mỹ!

BTS đã 'all-kill' các giải Daesang trong nước, và những năm gần đây họ đã trở thành tên tuổi gây chú ý tại các lễ trao giải âm nhạc nổi tiếng của Mỹ. Nếu như trước đó nhóm chỉ có thể nhận được những đề cử tại các hạng mục nhỏ do còn một số hạn chế và định kiến đối với Kpop thì có vẻ như năm nay điều đó sẽ thay đổi. Một lần nữa nhóm nhạc Kpop này đã chứng minh vì sao họ được xem là 'BTS paved the way' với lễ trao giải American Music Awards 2021 (AMAs 2021).

Vào ngày 28/10, lễ trao giải AMAs đã công bố những đề cử chính thức cho các hạng mục giải thưởng. Theo Billboard, những ứng cử viên sẽ được lựa chọn dựa trên các tiêu chí liên quan đến 'tương tác chủ chốt với fan', bao gồm lượt stream, doanh số album, doanh số bài hát và lượt phát radio. Dữ liệu này được lấy từ Billboard và MRC Data (đơn vị cung cấp dữ liệu cho các BXH Billbnoard), và thời gian xét tính hợp lệ cho các đề cử được tính từ ngày 25/9/2020 đến ngày 23/9/2021.

Năm nay BTS đã có 3 đề cử tại các hạng mục của AMAs 2021. Đặc biệt nhất vẫn là lần đầu tiên nhóm nhạc này được đề cử hạng mục Artist of the Year (Nghệ sĩ của năm). Đây là một trong các hạng mục chính của lễ trao giải, và BTS đã đi vào lịch sử khi trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên nhận được đề cử này tại AMAs.

Các đề cử hạng mục Artist of the Year của AMAs 2021:

Ariana Grande

BTS

Drake

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

The Weeknd

Ngoài ra BTS cũng được đề cử cho hạng mục Favorite Pop Duo or Group (Bộ đôi hoặc Nhóm nhạc Pop được yêu thích nhất). Đây là năm thứ 3 liên tiếp BTS được đề cử cho hạng mục này, và cả 2 năm trước đó nhóm đều giành chiến thắng.