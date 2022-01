Netizen bới phát ngôn để đời của G-Dragon 'vỗ mặt' Sơn Tùng

Mới đây nhất, sau đêm diễn countdown tối 31/12, Sơn Tùng M-TP nhanh chóng bị netizen bóc phốt đạo nhái trang phục của G-Dragon.



Sơn Tùng xuất hiện trong bộ outfit "full đen" cá tính và cool ngầu

Cụ thể, người hâm mộ Kpop phát hiện concept này từng được G-Dragon diện trên sân khấu Who You tại Inkigayo từ năm 2013. Cả hai đều là set đồ bằng da màu đen form rộng với điểm nhấn là chiếc mũ lông thú to đùng, đi kèm với những món phụ kiện như vòng cổ, vòng tay.