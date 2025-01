Netflix có thêm 18,9 triệu người đăng ký trong quý 4

Ngày 21/1, hãng Netflix thông báo đã có thêm 18,9 triệu người đăng ký trong quý 4 vừa qua, doanh thu vượt những gì được Phố Wall dự báo và tiếp tục chứng tỏ vị thế dẫn đầu trong thị trường phát sóng trực tuyến. Biểu tượng Netflix trên màn hình máy tính và điện thoại di động tại Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN Những con số ấn tượng trên của hãng Netflix trong quý 4 được lý giải nhờ vào sức hút của loạt các sự kiện thể thao trực tiếp hấp dẫn cũng như sự trở lại của bộ phim Hàn Quốc ăn khách Squid Game. Doanh thu trong quý 4 của Netflix đã tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 10,2 tỷ USD – tăng so với ước tính 10,1 tỷ USD mà Phố Wall đưa ra. Trong khi đó, thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 4,27 USD, vượt qua dự báo của Phố Wall là 4,20 USD. Các nhà đầu tư phản ứng tích cực với kết quả kinh doanh cũng như triển vọng trong thời gian tới của hãng Netflix. Giá trị cổ phiếu của hãng này đã tăng vọt lên khoảng 13% trong phiên giao dịch mở rộng, nâng giá trị thị trường chứng khoán của công ty này lên gần 50 tỷ USD. Trong năm qua, cổ phiếu Netflix đã tăng hơn 77% giá trị, vượt xa mức tăng 24% của S&P 500 - chỉ số chứng khoán được dựa trên vốn hóa của 500 công ty đại chúng lớn nhất nước Mỹ. Trong thông báo gửi tới các nhà đầu tư, Netflix cho biết: "Chúng tôi bước vào năm 2025 với đà tăng trưởng mạnh mẽ". Công ty cũng thông báo rằng đã tăng thêm một lượng kỷ lục 41 triệu người đăng ký vào năm 2024 và đang có sự tăng tốc trở lại. Công ty cũng điều chỉnh mức dự báo doanh thu trong năm 2025 từ 43,5 tỷ USD lên 44,5 tỷ USD và cho rằng sự cập nhật này phản ánh nền tảng kinh doanh hiện nay. Netflix cho biết thời lượng phát sóng trong quý 4 của hãng này đã vượt qua những gì được kỳ vọng. Trong đó, trận đấu quyền anh giữa Jake Paul với Mike Tyson trở thành sự kiện thể thao được phát trực tuyến nhiều nhất. Bên cạnh đó, hai trận đấu của Giải bóng bầu dục quốc gia vào ngày Giáng sinh cũng nằm trong số những trận cầu được phát trực tuyến nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Công ty cũng được cho là được hưởng lợi từ phần hai của bộ phim sinh tồn Squid Game – được nhận định đang trên đường trở thành một trong những loạt phim gốc được xem nhiều nhất trên nền tảng. Công đang duy trì được mức tỷ lệ khách hàng hủy dịch vụ thấp nhất trong số các dịch vụ phát trực tuyến. Theo nhà nghiên cứu Antenna, tỷ lệ hủy dịch vụ của khách hàng đối với Netflix chỉ là 1,8% vào tháng 12. Ông Paolo Pescatore của tổ chức nghiên cứu PP Foresight cho biết: "Netflix khẳng định vị thế dẫn đầu của mình và đang hoàn toàn bỏ xa trên thị trường phát trực tuyến. Hiện tại, Netflix đang thể hiện sức mạnh của mình thông qua cách điều chỉnh giá tăng lên vì danh mục chương trình tốt hơn và đa dạng hơn nhiều so với các đối thủ". Theo đó, gã khổng lồ phát trực tuyến cho biết sẽ tiến hành tăng giá cho hầu hết các gói dịch vụ tại một số quốc gia khu vực châu Mỹ như: Mỹ, Canada, Bồ Đào Nha và Argentina. Tại Mỹ, dịch vụ cơ bản có quảng cáo sẽ tăng 1 USD/tháng lên 7,99 USD với mức tăng giá 14%, trong khi gói cao cấp sẽ có giá 24,99 USD, tăng 9% so với giá hiện tại. Công ty cho biết Netflix đã vượt qua được tác động từ đại dịch Covid-19, cuộc đình công của các biên kịch và diễn viên Hollywood, đồng thời đang phát sóng trở lại các mùa của những chương trình phổ biến nhất, bao gồm: Wednesday - loạt phim dựa trên một nhân vật trong loạt phim giải trí Addams Family, cũng như loạt phim siêu nhiên Stranger Things. Netflix cũng sẽ cung cấp cho khán giả thêm nhiều sự kiện trực tiếp, bao gồm các chương trình đấu vật WWE Monday Night Raw hàng tuần và các bộ phim như Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery với sự tham gia của Daniel Craig trong vai thám tử Benoit Blanc và một phiên bản mới của bộ phim Frankenstein từ đạo diễn từng đoạt giải thưởng Viện hàn lâm Guillermo del Toro. Netflix cũng đã giành được quyền phát sóng Giải vô địch bóng đá nữ thế giới FIFA vào năm 2027 và 2031. Đây là một thỏa thuận được hãng này cho biết là minh họa cho chiến lược cung cấp chương trình sự kiện đặc biệt thay vì các gói thể thao theo mùa thông thường. Nhà phân tích Tim Nollen của Macquarie Equity Research dự đoán rằng doanh thu quảng cáo của Netflix sẽ tăng lên 2 tỷ USD trong năm 2025, khi ngày càng có nhiều người đăng ký gói dịch vụ quảng cáo cũng như công nghệ quảng cáo của công ty này đang ngày một hoàn thiện hơn. Ngoài ra, các sự kiện phát trực tiếp sẽ tiếp tục thúc đẩy lượng đăng ký quảng cáo từ các khách hàng của Netflix. Quý 4/2024 sẽ là quý cuối cùng Netflix báo cáo về số lượng người đăng ký mới. Thay vào đó, công ty này sẽ chỉ báo cáo các số liệu về doanh thu và lợi nhuận - một sự thay đổi mà các nhà phân tích cho là do tốc độ của lượng khách hàng đăng ký mới sẽ chậm lại.