Nét thật thà của Khoa Pug bỗng gây chú ý qua clip review xôi vùng cao

Hot nhất hiện tại có lẽ là drama giữa bộ 3 Khoa Pug - Johnny Đặng và Vương Phạm. Mọi tình tiết trong câu chuyện đưa cư dân mạng đi hết từ bất ngờ này sang ngạc nhiên nọ. Giờ lướt đến đâu cũng thấy cái tên Khoa Pug lọt top trending tìm kiếm, không muốn quan tâm cũng khó.

Cứ mỗi lần như vậy, những đoạn clip cũ của Khoa Pug lại được dân mạng "đào" lại. Như mới đây, video nam YouTuber đi du lịch Tây Bắc và review món xôi của người vùng cao được một tài khoản TikTok đăng tải từ tháng 9 bỗng viral trở lại.