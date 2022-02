Nét đẹp lễ chùa đầu năm mới của người Việt

Ngay từ đêm giao thừa, thời khắc thiêng liêng chuyển giao đất trời, khép lại năm cũ và chào đón một năm mới, nhiều người sẽ đến các cửa chùa để cầu an và xin một nhánh lộc non với hy vọng sẽ gặp may mắn, tài lộc, mọi điều tốt lành trong năm mới.