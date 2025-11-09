Nepal triển khai quân đội để ổn định tình hình sau 2 ngày biểu tình

Bất ổn bùng phát tại Nepal sau khi chính phủ ban hành lệnh cấm mạng xã hội tuần trước. Quyết định này đã được rút lại sau khi 19 người thiệt mạng hôm 8/9 khi cảnh sát dùng hơi cay và đạn cao su để trấn áp đám đông. Trong tối 10/9, Bộ Y tế và Dân số Nepal đã công bố số liệu cập nhật cho thấy số người thiệt mạng trong cuộc biểu tình ngày 8/9 đã tăng lên 30 và ghi nhận 1.033 trường hợp bị thương trên toàn quốc.

Quân đội Nepal cho biết các bên liên quan đang phối hợp để kiểm soát tình hình và tìm giải pháp. Truyền thông địa phương cũng đưa tin chính quyền và người biểu tình có thể tiến hành đối thoại, song chưa có thông tin chi tiết.

Quân đội Nepal tuần tra trên đường phố ngày 10/9. Ảnh: Reuters

Phần lớn người biểu tình là giới trẻ, bày tỏ sự phẫn nộ trước thất bại của chính phủ trong việc chống tham nhũng và thúc đẩy các cơ hội kinh tế. Phong trào này nhanh chóng được gọi là “biểu tình Gen Z”.

Theo Tổng thư ký Hiệp hội Luật sư Tòa án Tối cao Raman Kumar Karna - người được phe biểu tình tham vấn, những người trẻ yêu cầu bà Sushila Karki - cựu Chánh án Tòa án Tối cao, giữ chức Thủ tướng lâm thời.

“Khi họ đề nghị, tôi đã đồng ý", bà Karki chia sẻ với kênh CNN-News18 (Ấn Độ). Đại diện “Gen Z” sau đó cho biết họ đã gặp các quan chức quân đội và đề xuất bà Karki là lựa chọn để đứng đầu chính phủ lâm thời.

Khu vực quanh tòa nhà quốc hội vẫn ngổn ngang với xe cộ cháy rụi và sắt thép biến dạng. Lính cứu hỏa nỗ lực khống chế ngọn lửa tại hội trường chính, trong khi phần mặt ngoài tòa nhà bị ám khói sau khi người biểu tình phóng hỏa hôm 9/9.

Nhiều trụ sở cơ quan nhà nước, từ Tòa án Tối cao cho đến tư dinh các bộ trưởng, trong đó có nhà riêng của ông Oli cũng bị đốt cháy. Tình hình chỉ lắng dịu sau khi ông Oli tuyên bố từ chức.

Xe bọc thép được triển khai canh gác trên những con đường vắng bóng người, các cửa hàng và chợ đều đóng cửa. Người phát ngôn quân đội Raja Ram Basnet cho biết lính cứu hỏa vẫn tiếp tục làm việc tại nhiều địa điểm, đồng thời khẳng định: “Chúng tôi đang nỗ lực ổn định tình hình, cam kết bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân". Ông cũng cho hay phạm nhân tại nhà tù Dilli Bazar ở Kathmandu đã phóng hỏa nhưng quân đội đã kiểm soát được.

Sân bay quốc tế Kathmandu cũng mở cửa trở lại hôm 10/9 sau hơn 24 giờ đình chỉ các chuyến bay. Trên mạng xã hội X, quân đội Nepal cho biết lệnh giới nghiêm kéo dài đến sáng 11/9.

“Mọi hành động biểu tình, phá hoại, cướp bóc, phóng hỏa hay tấn công người và tài sản dưới danh nghĩa biểu tình sẽ bị coi là tội phạm và sẽ bị lực lượng an ninh trấn áp nghiêm khắc”, tuyên bố nhấn mạnh.

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi người dân Nepal duy trì hòa bình và trật tự. Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng trật tự xã hội và sự ổn định quốc gia tại Nepal sẽ sớm được khôi phục.