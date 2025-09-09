Nepal rút lại lệnh cấm 26 nền tảng mạng xã hội

Trong thông báo liên quan tới lệnh các nền tảng mạng xã hội, người phát ngôn Nội các kiêm Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ Thông tin Nepal Prithvi Subba Gurung cũng cho biết chính phủ nước này đã ban hành lệnh giới nghiêm vô thời hạn, áp đặt tại thủ đô Kathmandu từ hôm nay.

Cuộc biểu tình phản đối lệnh cấm các nền tảng mạng xã hội của người dân Nepal tại thủ đô Kathmandu chiều ngày 8/9. (Ảnh: ANI)

Biểu tình và bạo lực xuất hiện tại Nepal bắt đầu từ sáng ngày 8/9, đặc biệt là tại thủ đô Cát-man-đu, do người dân nước này bất bình trước tình trạng tham nhũng trong bộ máy chính quyền, cũng như những bất bình đẳng trong xã hội. Lệnh cấm các trang mạng xã hội hôm 4/9 được coi là “giọt nước tràn ly” khiến người dân tập hợp xuống đường phản đối. Cuộc biểu tình do thanh niên Nepal phát động, được gọi là phong trào phản đối của “Thế hệ Z” biến thành cuộc đụng độ với cảnh sát, khiến 19 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Trong sáng 9/9, Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli cho biết ông rất đau buồn trước các vụ bạo lực. Ông nói thêm rằng chính phủ sẽ hỗ trợ gia đình những người thiệt mạng và điều trị miễn phí cho những người bị thương. Đại diện Chính phủ Nepal cho biết một ủy ban điều tra sẽ được thành lập để tìm hiểu nguyên nhân, đánh giá thiệt hại và đề xuất các biện pháp trong vòng 15 ngày, để đảm bảo những vụ việc như vậy không tái diễn trong tương lai.

Chính phủ Nepal hôm 4/9 đã chặn 26 nền tảng mạng xã hội, bao gồm Facebook, Twitter, WhatsApp và YouTube, vì không đăng ký với Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin nước này. Trong khi chính quyền tuyên bố lệnh cấm là vấn đề tuân thủ quy định, những người biểu tình lại coi đó là một hành động kiểm duyệt trực tiếp nhằm đàn áp những tiếng nói chỉ trích và bất đồng chính kiến ​​có tổ chức.

Bất chấp lệnh cắt sóng điện thoại và internet do chính phủ áp đặt, những người lãnh đạo phong trào biểu tình đã chuyển sang các nền tảng thay thế như TikTok và Reddit để huy động lực lượng tham gia biểu tình.