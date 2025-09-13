Nepal dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, cuộc sống trở lại bình thường

Sau gần 1 tuần xảy ra các cuộc biểu tình bạo loạn trên đường phố, dẫn tới sự thay đổi Chính phủ, cuộc sống tại Nepal - quốc gia nằm trên dãy Himalaya đang dần trở lại trạng thái bình thường. Sáng 13/9, truyền thông địa phương cho biết Quân đội Nepal đã quyết định không gia hạn lệnh giới nghiêm, vốn có hiệu lực đến 6 giờ sáng nay. Với việc các hạn chế được dỡ bỏ, giao thông công cộng đã hoạt động trở lại vào sáng 13/9. Các tuyến xe buýt đường dài từ thủ đô Kathmandu đến nhiều nơi khác trên cả nước cũng đã được khôi phục.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Cảnh sát Kathmandu Bishwo Adhikari, mặc dù hầu hết các khu vực của Thung lũng Kathmandu hiện đã được dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, nhưng một số khu vực nhạy cảm sẽ vẫn bị cấm để ngăn chặn nguy cơ cuộc biểu tình trở lại và duy trì trật tự. Mong muốn của người dân Nepal hiện tại là sớm chấm dứt tình trạng bất ổn những ngày qua, khắc phục hậu quả của cuộc biểu tình bạo loạn và khôi phục hoạt động kinh tế.

Thủ tướng lâm thời vừa được bổ nhiệm của Nepal Sushila Karki tới bệnh viện tại thủ đô Kathmandu thăm hỏi những người bị thương trong các cuộc biểu tình tuần qua, vào sáng 13/9 (Ảnh: Reuters)

Swosthani Regmi, một người bán rau quả tại thủ đô Kathmandu nói: “Tôi mong muốn đất nước chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn, mọi người đều được thịnh vượng, có cuộc sống tốt đẹp, và mọi người cùng nhau đoàn kết. Xin tất cả anh chị em hãy cùng nhau chung tay đưa đất nước tiến lên theo hướng chúng ta đều hạnh phúc”.

Trước đó, tối 12/9, Tổng thống Nepal Ramchandra Paudel đã chủ trì buổi lễ bổ nhiệm bà Sushila Karki, cựu Chánh án Tòa án Tối cao Nepal làm Thủ tướng lâm thời. Bà Karki, 73 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức để thay thế cho cựu Thủ tướng JP Sharma Oli đã phải từ chức hôm 9/9, dưới áp lực của các cuộc biểu tình bạo loạn. Các cuộc biểu tình bùng phát do sự phẫn nộ, thất vọng của người dân Nepal về tình trạng trì trệ chính trị, tham nhũng và chênh lệch điều kiện kinh tế giữa tầng lớp lãnh đạo tinh hoa với người dân thường.

Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, Thủ tướng lâm thời vừa được bổ nhiệm Sushila Karki đã triệu tập cuộc họp nội các đầu tiên, đánh dấu sự khởi đầu của một chính phủ chuyển tiếp kéo dài sáu tháng với nhiệm vụ dẫn dắt đất nước đến cuộc bầu cử. Ngay sau cuộc họp này, Quốc hội Nepal cũng chính thức giải tán, bước đi chuẩn bị cho cuộc bầu cử được lên kế hoạch vào ngày 5/3/2026.

Theo kế hoạch, bà Sushila Karki sẽ chính thức bắt đầu công việc của mình vào ngày Chủ nhật (14/9) và có thể sẽ công bố việc mở rộng nội các chuyển tiếp trong ít ngày tới.