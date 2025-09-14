Nepal ấn định ngày tổ chức Tổng tuyển cử

Tổng tuyển cử sẽ giúp bầu chọn ra Quốc hội mới, và sau đó là một Chính phủ mới cho quốc gia Nam Á, sau khi các cuộc biểu tình “Thế hệ Z” tuần qua đã buộc Thủ tướng KP Sharma Oli phải từ chức, Quốc hội Nepal giải tán.

Cuộc sống thường ngày tại thủ đô Kathmandu, Nepal đã trở lại ngày 13/9, sau khi Quân đội nước này kết thúc lệnh giới nghiêm trong sáng cùng ngày (ANI)

“Sau cuộc đấu tranh gian khổ và khó khăn, một giải pháp hòa bình đã xuất hiện trong một tình thế cực kỳ khó chịu, thù địch và đáng sợ của đất nước. Hiến pháp đã được bảo vệ, hệ thống Nghị viện đã được bảo vệ và nền Cộng hòa Dân chủ Liên bang đã được thiết lập. Người dân đã có cơ hội tiến bước trên con đường dân chủ tiên tiến hơn bằng việc tổ chức bầu cử Hạ viện trong vòng 6 tháng”, thông cáo của Văn phòng Tổng thống Nepal ngày 13/9 nêu rõ.

Trong thông báo, Tổng thống Nepal cũng kêu gọi tất cả các đảng phái hợp tác để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 5/3.

Trong tối 13/9, người dân Nepal đã tập trung bên ngoài bảo tháp Boudhanath Stupa ở thủ đô Kathmandu để thắp nến tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống tham nhũng trên khắp đất nước trong tuần qua. Nhiều tầng lớp nhân dân gồm học sinh, sinh viên, tu sĩ, nhà hoạt động và cư dân địa phương đã thắp nến và đứng lặng để bày tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân.

Cuộc biểu tình do thanh niên “Thế hệ Z” phát động và lãnh đạo đã bùng phát sáng 8/9 tại thủ đô Kathmandu, sau đó lan ra khắp đất nước Nepal. Lý do ban đầu là phản đối lệnh cấm 26 nền tảng mạng xã hội được Chính phủ Nepal ban hành hôm 4/9. Thêm vào đó, những người biểu tình được cho là phẫn nộ và thất vọng trước tình trạng tham nhũng lan tràn trong hệ thống chính quyền, thất nghiệp tràn lan và bất bình đẳng về cơ hội kinh tế giữa tầng lớp tinh hoa lãnh đạo đất nước và người dân thường. Biểu tình đã bùng phát thành bạo loạn khi lực lượng an ninh dùng vũ lực giải tán đám đông. Áp lực này đã buộc Thủ tướng Sharma Oli phải từ chức để hạ nhiệt tình hình.

Hơn 51 người thiệt mạng, hơn 1.300 người bị thương, hàng nghìn tù nhân trốn thoát khỏi các nhà tù sau các vụ đụng độ. Nhiều tòa nhà trụ sở của Quốc hội, Chính phủ, Tổng thống Nepal và cơ sở kinh tế đã bị người biểu tình tràn vào phá hoại, cướp bóc và phóng hỏa. Bạo loạn chỉ được ngăn chặn sau khi Quân đội Nepal nắm quyền đảm bảo an ninh, thiết lập lệnh cấm và giới nghiêm.

Phong trào biểu tình “Thế hệ Z” cũng đã thống nhất chọn ra được ứng cử viên Thủ tướng lâm thời là bà Sushila Karki, cựu Chánh án Tòa án Tối cao Nepal cho vị trí Thủ tướng lâm thời - người sẽ có nhiệm vụ dẫn dắt đất nước cho tới cuộc Tổng tuyển cử vào năm tới.