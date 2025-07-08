Nền tảng điều phối, ứng phó xử lý sự cố an ninh mạng sẽ bảo vệ không gian mạng Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng các đại biểu nhấn nút ra mắt Hệ thống điều hành an ninh mạng quốc gia. Ảnh: MS

Trung tâm An ninh mạng Quốc gia, thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an, vừa ra mắt "Hệ thống điều hành An ninh mạng Quốc gia". Đây là một giải pháp toàn diện do chính các chuyên gia trong nước nghiên cứu, phát triển và làm chủ.

Theo Thượng tá Lê Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Quốc gia, hiện nay, các hệ thống thông tin không còn là những hệ thống độc lập như trước mà đã liên thông với nhau về dữ liệu và nghiệp vụ. Đây là xu thế tất yếu trong quá trình chuyển đổi số.

Khi các hệ thống kết nối với nhau sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mặc dù có nhiều doanh nghiệp tham gia và cung cấp nền tảng hỗ trợ cho các tổ chức trong hoạt động điều hành, nhưng hiện chưa có một tổ chức nào đứng ra kết nối và chia sẻ thông tin, tri thức giữa các nền tảng này.