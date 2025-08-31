Nên lái xe nhẹ nhàng hay 'đạp ga' mạnh mẽ để kéo dài tuổi thọ pin xe điện?

Một nghiên cứu mới về pin xe điện (EV) đã khiến nhiều người tranh luận sôi nổi về cách sử dụng pin sao cho hiệu quả và bền nhất, đặc biệt là đối với những ai muốn kéo dài tuổi thọ pin càng lâu càng tốt. Với việc chi phí thay pin vẫn còn rất cao, không có gì lạ khi các chủ xe muốn có câu trả lời rõ ràng: lái xe nhẹ nhàng hay “đạp ga” mạnh mới tốt cho pin về lâu dài?

Gần đây, một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học danh tiếng Nature khiến nhiều người hiểu nhầm rằng thường xuyên sử dụng hiệu suất cao của xe - tức là lái xe mạnh mẽ, tận hưởng cảm giác tăng tốc có thể giúp pin bền hơn.

Nghiên cứu này có tên “Dynamic cycling enhances battery lifetime” (Tạm dịch: Sạc-xả linh hoạt giúp kéo dài tuổi thọ pin), nghiên cứu đã so sánh quy trình xả pin kiểu đều đặn theo dòng điện không đổi trong phòng thí nghiệm với các kiểu sử dụng pin năng động hơn ngoài đời thực. Kết quả cho thấy, những viên pin bị xả theo cách "êm ái" trong phòng lab thực ra lại xuống cấp nhanh hơn so với khi được sử dụng theo cách thực tế hơn.

Tuy nhiên, trước khi vội vàng “đạp ga sát ván” chiếc EV của mình ngoài đường cao tốc với niềm tin rằng điều này tốt cho pin, hãy nghe lời cảnh báo từ các chuyên gia chẩn đoán pin của công ty Aviloo.

Theo tạp chí Auto Motor und Sport, các thử nghiệm thực tế của Aviloo trên 402 chiếc EV cùng loại cho thấy lái xe theo kiểu thể thao là cách chắc chắn để khiến pin mau giảm tuổi thọ. Nguyên nhân là việc lái xe mạnh làm tiêu tốn nhiều năng lượng hơn, dẫn đến việc phải sạc thường xuyên hơn, gây căng thẳng cho pin và khiến pin "lão hóa" nhanh hơn.

Ông Nikolaus Mayerhofer từ Aviloo cho biết: “Lái xe hiệu quả có thể tiết kiệm khoảng 10% năng lượng trong vòng đời của xe. Điều này có nghĩa là nếu bạn lái xe nhẹ nhàng trong 100.000 km thì pin sẽ bị mài mòn tương đương với việc bạn lái mạnh trong 110.000 km.”

Aviloo không cho rằng các nhà nghiên cứu trong bài nghiên cứu về sạc-xả linh hoạt đã sai. Vấn đề nằm ở việc nhiều người diễn giải sai kết quả nghiên cứu đó. Lời khuyên dành cho những ai muốn kéo dài tuổi thọ pin vẫn không thay đổi: hãy lái xe tiết kiệm, hạn chế sạc nhanh khi không cần thiết, không nên sạc lên quá 80% và tránh để xe sạc đầy trong thời gian dài mà không sử dụng.

Tuy vậy, nếu bạn thấy việc chăm chút như vậy quá rắc rối hoặc nhàm chán, thì cũng chưa hẳn là thảm họa. Một nghiên cứu tại Đức gần đây cho thấy, chiếc VW ID.3 sau 4 năm sử dụng và đi được 172.000 km - gần như luôn sạc đầy và thường xuyên để nguyên khi đầy pin cũng chỉ mất khoảng 13 km phạm vi hoạt động. Điều này cho thấy pin EV ngày càng bền hơn so với lo ngại ban đầu.