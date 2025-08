Nền kinh tế số ngày càng phụ thuộc vào blockchain

Thống kê từ Chainalysis, chỉ tính riêng từ năm 2020 đến tháng 2/2025, thế giới đã ghi nhận 657 vụ tấn công vào hệ thống blockchain, gây thiệt hại lên tới 12,8 tỷ USD.

Ngày 1/8, trong khuôn khổ sự kiện GM Vietnam 2025 – Tuần lễ công nghệ blockchain lớn nhất Đông Nam Á, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) phối hợp cùng Công ty Verichains tổ chức GM Blockchain Security Forum 2025 với chủ đề “Resilience & Trust in the Digital Future”.

Trong bối cảnh tài sản số và hệ sinh thái chuỗi khối (blockchain) không ngừng mở rộng, các mối đe dọa an ninh mạng cũng ngày càng gia tăng, đòi hỏi một cách tiếp cận chủ động và bền vững để bảo vệ tính toàn vẹn hệ thống và củng cố niềm tin vào công nghệ.

Hội thảo GM Blockchain Security Forum 2025 được tổ chức nhằm tạo ra một không gian kết nối, nơi các cơ quan quản lý, chuyên gia an ninh mạng và blockchain cùng nhau trao đổi, chia sẻ bài học từ những vụ tấn công điển hình. Qua đó, hội thảo góp phần nâng cao nhận thức về các rủi ro an ninh, đề xuất các giải pháp công nghệ hiệu quả và đặc biệt là định hình khung pháp lý phù hợp nhằm bảo vệ người dùng cũng như thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực blockchain.