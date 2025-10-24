Nền giáo dục đang tổn thương sâu sắc bởi những 'cái tát, con dao'

Những ngày đầu năm học 2025-2026, khi tiếng trống khai trường còn vang vọng, hàng loạt vụ bạo lực học đường nối tiếp nhau khiến dư luận choáng váng.

Sự liên tiếp của những vụ bạo lực học đường này không chỉ là cơn bột phát tuổi trẻ, mà là tín hiệu cảnh báo về một căn bệnh xã hội: Khi nền giáo dục mất dần năng lực nuôi dưỡng cảm xúc và lòng nhân ái, còn người lớn chưa kịp nhận ra mình cũng là một phần của nguyên nhân.

Tại Hà Nội, một nam sinh lớp 7 Trường THCS Đại Kim đã hành hung cô giáo chỉ vì bị thu lại món đồ chơi sắc nhọn. Cô ngã xuống sàn, cả lớp im lặng. Không ai can ngăn. Ở TPHCM, một nhóm nữ sinh đánh nhau bên bờ sông Sài Gòn, giữa tiếng hò reo và điện thoại giơ cao của người xem.

Ở Huế, một nữ sinh bị bạn đánh, bắt quỳ gối giữa vòng tròn cổ vũ. Tại An Giang, hai nam sinh vật ngã một bạn gái xuống sân trường, đấm liên tiếp vào mặt trong tiếng cười chế giễu.

Và chỉ mười ngày sau, ở Thanh Hóa, một vụ xô xát giữa hai học sinh lớp 11 và lớp 12 dẫn đến án mạng - nạn nhân tử vong vì một nhát dao.