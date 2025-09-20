Nên đánh thuế vàng như với chứng khoán và bất động sản, tránh việc bị áp thuế hai lần

Bên cạnh đó, quy trình triển khai đánh thuế cũng cần được xác định rõ ràng: ai sẽ là người thu, doanh nghiệp bán vàng có trách nhiệm thu và nộp về ngân sách, hay cơ quan thuế sẽ trực tiếp thực hiện?

Một vấn đề khác được ông Huân lưu ý là cần phân định rõ vàng nguyên chất, vàng trang sức. “Vàng nhẫn hiện cũng được xếp vào vàng trang sức, vậy có bị đánh thuế không? Người dân mua bán vàng cưới có thuộc diện chịu thuế không? Đây là những vấn đề cần nghiên cứu kỹ”, ông nói.

Theo ông Huân, có thể tham khảo mức đánh thuế của một số quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ để làm cơ sở xây dựng chính sách.

Với phương án áp thuế vàng trên lợi nhuận, ông Huân cho rằng khó khả thi. Nguyên nhân là nhiều trường hợp mua vàng từ 20 năm trước không có chứng từ, nên không thể xác định giá mua và tính lợi nhuận.

Đề xuất áp thuế vàng tương tự chứng khoán

Đồng quan điểm, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cũng cho rằng việc đánh thuế thu nhập từ hoạt động mua bán vàng vừa giúp hạn chế đầu cơ, “lướt sóng”, vừa có thể tăng thu cho ngân sách. Tuy nhiên, theo ông, khi xây dựng chính sách cần làm rõ đối tượng chịu thuế là cá nhân, doanh nghiệp hay cả hai, tránh tình trạng đánh thuế chồng thuế và tạo kẽ hở cho việc né thuế.

Ông Khánh lưu ý, nếu doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các hoạt động liên quan thì không nên đánh thêm một mức thuế khác. “Có thể chỉ thu đối với các doanh nghiệp mà hoạt động mua bán vàng là nguồn thu khác (nếu họ được phép mua bán) và các cá nhân”, ông nói, đồng thời cần quản lý tập trung để ngăn tình trạng nhiều người né thuế hoặc chuyển giao dịch sang các kênh không chính thức.

Về phương thức đánh thuế, ông Khánh đề xuất có thể áp dụng tương tự như đối với chứng khoán, mức 0,1% trên giao dịch bán. Người mua sẽ không bị chịu thuế cho đến khi họ bán ra, nhằm tránh việc bị áp thuế hai lần.

Ông cũng lưu ý, một số phương thức khác có thể áp mức cao hơn; ví dụ trước đây trên thị trường chứng khoán từng có phương án đánh 20% nhưng chỉ tính trên lợi nhuận. Tuy nhiên, cách làm này phức tạp hơn do phải chứng minh từ lúc mua đến lúc bán là có lãi chứ không phải lỗ.

Bên cạnh đó, nếu thu theo số lượng giao dịch, ví dụ chỉ thu khi bán từ 1 lượng trở lên có thể dẫn đến lách luật bằng cách chia nhỏ lượng hoặc bán nhiều nhưng “chia hóa đơn” để né thuế. Vì vậy, nên thu thuế một tỷ lệ vừa phải, tương tự như trên thị trường chứng khoán, sẽ dễ kiểm soát và công bằng hơn cho mọi giao dịch.