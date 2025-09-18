Nên đánh thuế 20% trên lợi nhuận bán vàng hay theo giá trị giao dịch?

Kiến nghị đánh thuế 20% trên lợi nhuận

Nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế đầu cơ vàng, Chính phủ yêu cầu Luật Thuế thu nhập cá nhân phải quy định rõ thu nhập từ hoạt động kinh doanh mua bán vàng thuộc diện chịu thuế. Vậy, vấn đề đặt ra là nên đánh thuế theo cách nào và mức bao nhiêu thì hợp lý?

Chia sẻ với PV VietNamNet, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng cho rằng, nên đánh thuế trên lợi nhuận thay vì đánh thuế trên giá trị giao dịch.

Theo ông Hiếu, đánh thuế trên giá trị giao dịch là chưa phù hợp, bởi số tiền người dân dùng để mua vàng thực chất có thể đã là thu nhập sau thuế từ lương hoặc kinh doanh. Nếu đánh thuế trên giá trị giao dịch sẽ dễ dẫn đến tình trạng "thuế chồng thuế".