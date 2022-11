NCT 127 diễn trở lại sau vụ 30 người ngất xỉu

Các thành viên NCT nhắc fan ngừng xô đẩy. Ảnh: Twitter.

Trưởng nhóm Taeyong đã lên tiếng xin lỗi và trấn an người hâm mộ thông qua nền tảng Bubble: Tôi cầu nguyện cho những khán giả tham dự concert. Hy vọng không ai bị thương. Rất nhiều người đã đến Jakarta với mong muốn có kỷ niệm đẹp, thế nhưng bây giờ chỉ có những điều không vui. Tôi thành thật xin lỗi".

Anh nói thêm: "Tôi không biết buổi biểu diễn ngày mai sẽ ra sao. Concert có thể vẫn được tổ chức nếu như các vấn đề an ninh được giải quyết. Đối với chúng tôi, an toàn của mọi người là ưu tiên hàng đầu”.