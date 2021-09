NCT 127 chính thức xác lập kỷ lục mới về doanh thu trên BXH Hanteo!

Với thành tích mới nhất này, NCT 127 hiện đã trở thành nghệ sĩ có doanh thu ngày đầu tiên cao thứ ba trong lịch sử Hanteo, chỉ sau BTS và SEVENTEEN. “Sticker” cũng đã đạt được doanh số bán hàng ngày đầu tiên cao thứ sáu trong lịch sử BXH này, chỉ đứng sau “Map of the Soul: 7,” “BE,” “Butter,” “Map of the Soul: Persona" của BTS và album "Your Choice" của SEVENTEEN.