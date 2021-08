Nayeon (TWICE) bị chê kém sắc khi đụng váy hiệu với dàn mỹ nhân Hàn

Dân mạng ''đào mộ'' lại hình ảnh cũ của mỹ nhân Twice trên tạp chí W Korea và đưa ra so sánh với nhiều người đẹp Kbiz khi cùng diện mẫu váy 2 dây của nhà mốt Louis Vuitton. Dù Nayeon xinh đẹp nhưng xét cả về style và khí chất thì cô bị cho là kém đẹp nhất so với đàn em, đàn chị.

Người đẹp buộc kiểu tóc 2 bên, lối trang điểm tông nude hiện đại không thực sự phù hợp với nữ idol.