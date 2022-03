Nấu dầu DO giả ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Tạm đình chỉ công tác Bí thư và Chủ tịch xã

Công an đột kích cơ sở làm dầu giả rộng 4.000m2.

Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức, Bí thư Đảng ủy và bà Trần Thị Huệ, Chủ tịch UBND xã Bình Trung. Thời hạn tạm đình chỉ là 15 ngày, kể từ ngày 7/3, để làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc để xảy ra cơ sở tái chế dầu nhớt hoạt động trái phép trên địa bàn.

Đồng thời, các đơn vị chức năng làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến sự việc trên để xử lý theo quy định.

Tối 2/3, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Châu Đức đột kích bất ngờ vào cơ sở nấu dầu DO giả quy mô lớn nằm trên cánh đồng thôn 5, xã Bình Trung, huyện Châu Đức.