Nathan Lee bây giờ ra sao

Mới đây, ca sĩ Nathan Lee đã chính thức giới thiệu đến công chúng ca khúc "Hạnh phúc nhé em" - sáng tác của diễn viên Văn Anh, ông xã Tú Vi. Đây là bài hát được viết riêng tặng anh từ năm 2022 nhưng đến nay mới chính thức ra mắt, như một dấu ấn quan trọng đánh dấu sự tái xuất của Nathan Lee trên hành trình âm nhạc sau thời gian dài ẩn mình.

"Hạnh phúc nhé em" mang giai điệu ballad sâu lắng, ca từ giản dị nhưng đong đầy cảm xúc. Văn Anh viết ca khúc dành cho Nathan Lee như một món quà tinh thần, với mong muốn giọng hát trầm ấm, tinh tế của anh có thể truyền tải hết những nỗi niềm trong tình yêu.

Tuy nhiên, phải sau nhiều biến cố về sức khỏe và gia đình, Nathan Lee mới đủ bình tâm để bước vào phòng thu và thổi hồn cho ca khúc này.

Anh thổ lộ: "Lời bài hát cũng là tâm sự của chính tôi gửi đến những ai từng trải qua chia ly. Khi tình yêu không còn, hãy cư xử văn minh, bao dung và chúc phúc cho người mình từng yêu. Đó mới là sự trọn vẹn cuối cùng của tình cảm."