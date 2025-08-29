NASA phát hiện những khối đá cổ đại ẩn sâu dưới lớp phủ bề mặt sao Hỏa

Tàn tích từ những vụ va chạm này vẫn tồn tại đến ngày nay dưới dạng các khối đá có đường kính lên tới 4km, rải rác trong lớp phủ của sao Hỏa.

Đồng thời, các mảnh vỡ của thiên thạch và đá của sao Hỏa cũng bị bắn sâu vào bên trong lòng hành tinh.

“Chúng tôi chưa từng nhìn thấy độ chi tiết và sắc nét như thế này bên trong bất kỳ một hành tinh nào trước đây,” ông Constantinos Charalambous, tác giả chính của nghiên cứu tại Đại học Imperial College London, cho biết.

Theo ông, những gì mà nhóm nghiên cứu quan sát được là lớp phủ chứa đầy các mảnh vỡ cổ xưa. Việc chúng vẫn tồn tại đến ngày nay cho thấy lớp phủ của sao Hỏa tiến hóa rất chậm trong hàng tỷ năm. Trong khi đó, trên Trái Đất, những dấu tích như vậy có lẽ đã bị xóa sổ từ lâu.

Tàu đổ bộ InSight đã làm được điều này nhờ hệ thống địa chấn kế tiên tiến.

Kể từ khi được tàu InSight đặt lên bề mặt sao Hỏa vào năm 2018, thiết bị đã ghi nhận 1.319 chấn động và cung cấp nguồn dữ liệu chi tiết để các nhà khoa học thực hiện những khám phá mang tính đột phá./.