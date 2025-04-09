Nano Banana là gì mà khiến mọi người xôn xao, đứng đầu Google Trends Việt Nam?

Google DeepMind vừa giới thiệu một bước tiến lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI): mô hình Gemini 2.5 Flash Image.

Được cộng đồng gọi với cái tên thân mật "Nano Banana", mô hình này là công cụ mạnh mẽ, có khả năng biến đổi văn bản thành hình ảnh và chỉnh sửa hình ảnh hiện có với độ chính xác và tính linh hoạt cao.

Đây là sản phẩm tiếp nối của dòng mô hình Gemini, nhưng được tối ưu hóa riêng cho các tác vụ liên quan đến hình ảnh.

Từ khóa Gemini đứng đầu danh sách thịnh hành trên Google Trends tại Việt Nam ngày 4/9. Ảnh chụp màn hình.

Với những ưu điểm vượt trội trong khả năng tạo và chỉnh sửa ảnh, Nano Banana đang thu hút sự chú ý lớn của người dùng công nghệ toàn cầu, bao gồm Việt Nam.