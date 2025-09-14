Nano Banana bùng nổ: Thử ngay 5 câu lệnh tạo ảnh cực ảo trên Google Gemini

Dù ra mắt chưa lâu, Nano Banana đã nhanh chóng trở thành trào lưu nhờ khả năng chỉnh sửa và tạo ảnh linh hoạt. Người dùng có thể biến ảnh tự chụp thành những mô hình 3D sống động, như thể chúng được trưng bày trong hộp đồ chơi.

Theo Phó Chủ tịch Google Josh Woodward, ứng dụng Gemini đã cán mốc 10 triệu lượt tải chỉ vài ngày sau khi Nano Banana ra mắt. Hơn 200 triệu tấm ảnh được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng công cụ này.

Điều khiến trào lưu Nano Banana lan tỏa mạnh mẽ là tính giải trí cao: người dùng được thử nhiều ngữ cảnh khác nhau, từ “biến thành tượng hành động trong hộp nhựa” đến “xuất hiện trong bức tranh cổ điển” hay “tham gia một cảnh trong series truyền hình nổi tiếng”.

Hiệu ứng lan tỏa còn nhờ mạng xã hội. Nhiều TikToker, Instagrammer và cả fan Kpop đã đăng tải phiên bản Nano Banana của chính mình, biến nó thành “cơn sốt” không chỉ tại Mỹ mà cả Việt Nam. Giới trẻ trong nước đặc biệt thích tạo phiên bản giống búp bê sưu tập, hoặc đưa thú cưng vào hộp trưng bày ảo.

Dưới đây là 5 loại prompt đang được dùng nhiều nhất với Nano Banana:

1. Quay ngược thời gian về thập kỷ xưa

Gemini cho phép bạn hóa thân theo phong cách từ thập niên 1920 đến 1990: trang phục, kiểu tóc, khung cảnh đều chuẩn “retro”.

Ví dụ prompt: “Hãy biến tôi thành nhân vật thập niên 1980, mặc đồ neon, tóc xù, nền là tiệm game arcade. Bức ảnh phải giống chân dung thời đó, cả màu sắc lẫn thời trang.”