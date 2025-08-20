‘Nàng tiên cá’ nặng 300kg trôi dạt vào bờ biển Côn Đảo, 8 người mới có thể đưa lên bờ

Chiều 19/8, người dân tại đặc khu Côn Đảo phát hiện một cá thể Dugong (bò biển) dài khoảng 3m, nặng gần 300kg, trôi dạt vào vịnh Côn Sơn trong tình trạng kiệt sức và sau đó đã tử vong.

Trao đổi với PV VietNamNet, anh Đặng Lâm (33 tuổi, trú tại Côn Đảo) - người trực tiếp phát hiện sự việc - cho biết khoảng 14h30 cùng ngày, trong lúc đi dọc bờ biển, anh bắt gặp một con vật lạ dạt vào bờ. Khi đến gần, anh nhận ra đó là cá thể bò biển Dugong – loài thú biển quý hiếm thường được gọi là “nàng tiên cá”.

Theo anh Lâm, con vật lúc này đã rất yếu, không thể tự bơi trở lại biển. Anh đã cố gắng tìm cách cứu hộ nhưng không thành công, đồng thời nhanh chóng báo cho Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo và các cơ quan chức năng.