‘Nàng tiên cá’ nặng 300kg trôi dạt vào bờ biển Côn Đảo, 8 người mới có thể đưa lên bờ

Quang Hưng| 20/08/2025 07:52

Một cá thể bò biển (Dugong) – loài thú biển quý hiếm thường được mệnh danh là “nàng tiên cá” – đã trôi dạt vào bờ biển Côn Đảo (TPHCM) trong tình trạng kiệt sức và không qua khỏi.

Chiều 19/8, người dân tại đặc khu Côn Đảo phát hiện một cá thể Dugong (bò biển) dài khoảng 3m, nặng gần 300kg, trôi dạt vào vịnh Côn Sơn trong tình trạng kiệt sức và sau đó đã tử vong.

‘Nàng tiên cá’ gần 300kg trôi dạt vào bờ biển Côn Đảo.jpg
Cá thể bò biển Dugong, thường được gọi với tên “nàng tiên cá” dạt vào bờ biển Côn Đảo. Ảnh: Đặng Lâm 

Trao đổi với PV VietNamNet, anh Đặng Lâm (33 tuổi, trú tại Côn Đảo) - người trực tiếp phát hiện sự việc - cho biết khoảng 14h30 cùng ngày, trong lúc đi dọc bờ biển, anh bắt gặp một con vật lạ dạt vào bờ. Khi đến gần, anh nhận ra đó là cá thể bò biển Dugong – loài thú biển quý hiếm thường được gọi là “nàng tiên cá”.

Theo anh Lâm, con vật lúc này đã rất yếu, không thể tự bơi trở lại biển. Anh đã cố gắng tìm cách cứu hộ nhưng không thành công, đồng thời nhanh chóng báo cho Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo và các cơ quan chức năng.

Do cá thể Dugong có trọng lượng lớn, lực lượng chức năng phải huy động 8-10 người để đưa xác con vật lên xe chuyên dụng và di chuyển vào bờ.

‘Nàng tiên cá’ gần 300kg trôi dạt vào bờ biển Côn Đảo..jpg
Xác cá thể bò biển Dugong được cơ quan chức năng đưa lên xe, kéo vào bờ. Ảnh: Đặng Lâm

Theo Viện Nghiên cứu Hải sản, Dugong (tên khoa học Dugong dugon) thuộc họ cá cúi, là loài thú biển quý hiếm nằm trong nhóm sắp nguy cấp theo Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) năm 2023.

Tại Việt Nam, Dugong hiện chỉ được ghi nhận tại vùng biển Côn Đảo và Phú Quốc. Trong đó, khu vực Côn Đảo có hệ sinh thái cỏ biển phong phú, là môi trường sống lý tưởng cho nhiều loài sinh vật biển quý hiếm như rùa biển và bò biển Dugong.

