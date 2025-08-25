'Nàng thơ phim kinh dị Việt' áp lực khi đóng vợ chồng với bạn diễn hơn 13 tuổi

Phim điện ảnh Khế ước bán dâu vừa công bố dàn diễn viên chính gồm Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Lãnh Thanh, Trà My, Tuyết Anh cùng có sự góp mặt của 2 nghệ sĩ tên tuổi là NSND Trung Anh và NSND Minh Châu.

Tiếp tục trở lại với dự án kinh dị, Lâm Thanh Mỹ có những chia sẻ xoay quanh vai diễn trong Khế ước bán dâu. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Nhài, cô dâu trẻ 17 tuổi bị cuốn vào khế ước dòng tộc chất chứa lời nguyền truyền đời. Lần này, cô sẽ đóng cặp cùng Hữu Vi - bạn diễn hơn 13 tuổi.

Lâm Thanh Mỹ tiếp tục đóng chính trong phim kinh dị .

Lâm Thanh Mỹ cho biết đây là một trong những lần hiếm hoi cô đóng cùng bạn diễn nam trong mối quan hệ vợ chồng. Khi đọc kịch bản, Lâm Thanh Mỹ cũng có chút đắn đo và áp lực bởi trong phim sẽ có những cảnh tình cảm với bạn diễn nam.