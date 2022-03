Nàng thơ đẹp nhất trong cuộc đời Claude Monet

Luncheon on the Grass là một trong những bước đi táo bạo đầu tiên trong sự nghiệp của Monet, bởi nó tái hiện lại tác phẩm cùng tên của Edouard Manet - vốn gây tranh cãi vì tính xác thịt và trần trụi của nó. Không ngạc nhiên khi Camille Doncieux xuất hiện với vai trò trung tâm của bức tranh. Tác phẩm sau đó được bán với giá 800 francs, là con số cực kỳ ấn tượng đối với một nghệ sĩ trẻ vô danh lúc bấy giờ.

Luncheon on the Grass - Claude Monet

Luncheon on the Grass - Edouard Manet

Năm 1866, Monet tiếp tục đạt được thành công nhờ tác phẩm Woman in the Green Dress (Camille). Đó là bức chân dung nàng thơ xinh đẹp trong bộ váy xanh duyên dáng và nổi bật. Tác phẩm được The Salon - triển lãm nghệ thuật uy tín nhất Paris lúc bấy giờ và nhiều nhà phê bình tiếng tăm khen ngợi. Thông qua việc đưa tên Camille vào tác phẩm, Monet tự hào tôn vinh nàng thơ xinh đẹp của mình và cũng ngầm khẳng định mối quan hệ tình cảm với công chúng.

Woman in the Green Dress - Camille (1866) - Claude Monet

Việc làm mẫu vẽ tranh cho một nghệ sĩ không phải công việc đơn giản. Nó không chỉ đòi hỏi một số kĩ thuật nhất định mà bản thân người mẫu phải thể hiện được tinh thần mà tác phẩm hướng đến, từ đó truyền cảm hứng cho người họa sĩ thăng hoa với những nét cọ. Là người gần gũi nhất với Monet và thấu hiểu tâm tư của người tình, Camille đã làm rất tốt điều ấy.

Trong tác phẩm Women in the Garden, Camille đóng vai cả bốn nhân vật một cách đầy duyên dáng, đem đến cái hồn của một buổi dạo chơi tươi vui và thoải mái dưới ánh nắng chiều dịu ngọt. Mặc dù tác phẩm không được The Salon chấp nhận trưng bày do sự phá cách trong sử dụng nét cọ, Women in the Garden vẫn là một trong những sáng tác nổi bật của Monet được yêu thích đến ngày nay.

Women in the Garden (1866) - Claude Monet

Sự gắn bó của đôi uyên ương trẻ còn được ghi lại qua tác phẩm Monet Painting on His Studio-Boat của người tiền bối, cũng là người bạn và đồng nghiệp thân thiết - Edouard Manet. Trong đó là hình ảnh Monet say sưa vẽ cảnh vật tại studio trên thuyền của mình, bên cạnh là nàng thơ Camille đang âu yếm theo dõi từng cử chỉ của người tình.