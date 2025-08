Nắng nóng làm chết người 16 người, Nhật Bản ban bố cảnh báo thiên tai tại 38 tỉnh

Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản cho biết, trong vòng 2 tuần trở lại, nền nhiệt tại tất cả các địa phương của nước này tăng cao kỷ lục, tiếp cận mốc 40 độ C. Cá biệt, tại tỉnh Hyogo – phía Nam Trung bộ Nhật Bản, nhiệt độ ngày hôm qua (2/8) lên tới 41,2 độ. Thậm chí, khu vực phía Đông Hokkaido, nơi vốn có nền nhiệt thấp nhất Nhật Bản với mùa đông có thể xuống tới âm 20 độ, có thời điểm, nhiệt độ cũng lên tới 41 độ C.

Số lượng các ca cấp cứu do sốc nhiệt tăng cao chưa từng có. Ảnh: Jiji Press

Đây là lần đầu tiên sau 12 năm, nhiệt độ ghi nhận được tại Nhật Bản vượt qua mốc 40 độ C trong 4 ngày liên tục. Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản dự báo, do ảnh hưởng của một đợt khí áp cao mới phát sinh, hôm nay (3/8), nền nhiệt ở hầu khắp các địa phương của nước này đều ở mức rất cao, tiếp tục áp sát mốc 40 độ C - mức nhiệt có thể đe dọa tính mạng con người, đồng thời, ban bố cảnh báo thời tiết cực đoan nguy hiểm trên 38 trong tổng số 47 tỉnh thành của nước này.

Nắng nóng gay gắt kéo dài đang gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho Nhật Bản. Theo Tổng cục phòng chống cháy nổ - Cơ quan phụ trách việc chuyên chở cấp cứu của Nhật Bản, trong tuần qua, số người phải nhập viện cấp cứu do sốc nhiệt tại Nhật Bản đã lên tới 10.804 trường hợp, tăng hơn 20%, trong đó đã có 16 ca tử vong, tăng 7 ca so với tuần trước đó. Theo các chuyên gia, đây đều là những con số kỷ lục, tuy nhiên, với mức nhiệt cao và rộng khắp như hôm nay, những con số nêu trên vẫn chưa phải là thiệt hại cuối cùng của đợt nắng nóng dữ dội lần này.

Trong khi đó, Cơ quan y tế Nhật Bản khuyến cáo người dân áp dụng các biện pháp tránh nóng triệt để như bổ sung lượng nước và lượng muối cho cơ thể một cách thường xuyên, sử dụng điều hòa trong nhà một cách triệt để, trong trường hợp phải làm việc ngoài trời, cần sử dụng các loại quần áo chống nóng, không ra ngoài nếu như không có việc cần thiết, đến ngay các cơ sở y tế nếu thấy cơ thể có hiện tượng bất thường, đưa những người có hiện tượng sốc nhiệt đi cấp cứu càng sớm càng tốt.