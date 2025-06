Nắng nóng kỷ lục tại Morocco

Tại một số khu vực và ở vào một số thời điểm, nền nhiệt thậm chí ghi nhận cao hơn tới 20 độ C so với trung bình mọi năm.

Theo Văn phòng khí tượng quốc gia Morocco (DGM), nền nhiệt theo tháng trên khắp quốc gia Bắc Phi đang ghi nhận mức cao chưa từng có. Cụ thể, trong hai ngày 27 và 28/6 vừa qua, cơ quan này ghi nhận mức nhiệt lên tới 39,5 độ C tại khu vực thành phố biển Casablanca, cao hơn mức kỷ lục cũ thiết lập vào tháng 6/2011 là 38,6 độ C.

Nắng nóng ở Morocco. (Ảnh: Reuters)

Tại khu vực ven biển khác là Larache cách đó khoảng 250km, mức nhiệt ghi nhận được thậm chí lên tới 43,8 độ C, cao hơn mức cao nhất từng ghi nhận vào tháng 6/2017 là 42,9 độ C.

Đặc biệt, nền nhiệt tại khu vực Ben Guerir ở miền Trung Morocco lên mức 46,4 độ C, cao hơn tới 1,1 độ C so với mức kỷ lục thiết lập cách đây 2 năm.

Văn phòng khí tượng quốc gia Morocco khẳng định có tới 17 khu vực tại nước này ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C trong tháng 6 năm nay. Trong đó, một số khu vực cá biệt như Essaouira, ghi nhận mức nhiệt cao hơn tới 10 hoặc 20 độ C, so với nền nhiệt trung bình trong tháng 6 của các năm trước.