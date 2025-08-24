Nắng nóng khắc nghiệt, hướng dẫn viên đột tử ngay ở Đấu trường La Mã

Trong thông cáo, AGTA viết: “Cái chết vừa qua của đồng nghiệp chúng tôi đã phơi bày hàng loạt vấn đề mà Ban Quản lý di tích và Bộ Văn hóa Italia đã phớt lờ suốt nhiều năm qua”.

Hiệp hội Hướng dẫn viên du lịch có chứng nhận của Italia (AGTA) nhấn mạnh, cái chết của Giovanna Maria cho thấy công việc đầy khó khăn của những hướng dẫn viên trong thời tiết oi bức, nắng nóng và lượng khách đông đúc vào mùa cao điểm.

Hiệp hội kêu gọi Ban Quản lý di tích mở cửa Đấu trường La Mã và Quảng trường La Mã từ 7h sáng để du khách có thể tham quan vào khung giờ mát mẻ hơn.

Trong khi đó, Liên đoàn Lao động Italia (CGIL) lên án việc Ban Quản lý nhanh chóng mở cửa trở lại khu di tích và tiếp tục tổ chức tour ngay sau sự việc.

CGIL chia sẻ: “Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Giovanna Maria Giammarino. Trong khi một hướng dẫn viên vừa qua đời trong lúc làm việc, các hoạt động tại đây vẫn không bị đình chỉ. Chúng tôi cực lực phản đối quyết định mở cửa lại di tích bất chấp vụ việc thương tâm này”.

Liên đoàn cũng cho rằng, dù các tour đã được đặt lịch từ trước nhưng sự cảm thông và tinh thần chia sẻ mất mát nên được đặt lên trên hết.