Nắng nóng gay gắt lan rộng tại Trung Quốc, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C

Theo dữ liệu khí tượng được công bố, những ngày gần đây, các khu vực phía Tây Nội Mông, khu vực Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc, khu vực phía Bắc Hà Nam, khu vực phía Bắc Sơn Đông và Trùng Khánh đã ghi nhận nền nhiệt cao từ 37 độ C trở lên. Đặc biệt, khu vực Quải Tử Hồ ở Nội Mông đã đạt tới 39,8 độ C.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong hôm nay (13/7), nắng nóng tiếp tục lan xuống phía nam Trung Quốc, ảnh hưởng đến nhiều địa phương như Nội Mông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, An Huy, Giang Tô, Hồ Bắc, Trùng Khánh và Tứ Xuyên.

Trong đó, nhiệt độ tại một số khu vực ở phía Nam Hà Bắc, phần lớn Thiên Tân, phía Tây Sơn Đông, Trung và Bắc Hà Nam, phía bắc An Huy, phía Tây và Bắc Hồ Bắc cùng phía Đông Bắc Trùng Khánh ghi nhận nhiệt độ dao động trong khoảng 37 - 39 độ C. Riêng một số điểm nóng tại phía Tây Sơn Đông và Đông Bắc Hà Nam đã vượt qua ngưỡng 40 độ C.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, tình trạng nắng nóng cực đoan tại Trung Quốc nhiều khả năng sẽ kéo dài và mở rộng phạm vi trong thời gian tới, đặt ra nguy cơ cao về cháy rừng, hạn hán và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Chính quyền các địa phương được khuyến cáo tăng cường các biện pháp ứng phó, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo an toàn trong sản xuất, giao thông và sinh hoạt.