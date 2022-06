Nắng nóng gay gắt, làm gì để tránh bị sốc nhiệt?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13h ngày 19/6, nhiệt độ quan trắc được ở hai trạm đo Láng và Sơn Tây (Hà Nội) là 38,2 độ C, cao nhất cả nước. Dự báo, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20/6, từ ngày 21/6 có xu hướng giảm dần.

Nhiệt độ tăng cao, nắng nóng kéo dài có thể ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân. Đặc biệt có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt.

Gần như năm nào, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận những trường hợp đang đi ngoài đường nóng thì ngất xỉu, sốc được người dân đưa vào cấp cứu. Những trường hợp này thường do làm việc kéo dài trong môi trường nắng nóng, đi dưới trời nắng lâu.

Nắng gay gắt nhất là vào thời điểm 12-16 giờ hàng ngày. Ảnh: Sơn Nguyễn.

Sốc nhiệt là tình trạng tăng thân nhiệt quá mức (thường trên 40 độ C), do kết hợp của việc tiếp xúc với nhiệt nóng từ môi trường và việc tăng thân nhiệt do cơ thể vận động quá mức, lại mất nước. Hậu quả là hoạt động chuyển hóa bình thường của cơ thể bị ngừng lại hoặc rối loạn, dẫn tới tổn thương rất nhiều cơ quan như hôn mê, co giật, trụy tim mạch, tổn thương gan, suy gan, rối loạn đông máu nội quản rải rác, tiêu cơ vân, suy thận…

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) bệnh thường rất nặng. Nạn nhân thường không tử vong ngay tại chỗ nhưng tử vong thường tại các cơ sở y tế do đến muộn, suy đa tạng hoặc không được cấp cứu ban đầu kịp thời và đúng.