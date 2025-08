Nắng nóng đỉnh điểm, cứ tăng 1 độ C thì nguy cơ đột quỵ tăng 10%

Vào mùa hè, số người bị đột quỵ tăng cao. Trong ảnh là bác sĩ điều trị cho một bệnh nhân bị ngừng tim khi đang tập gym. Ảnh: Thanh Xuân

Thời tiết miền Bắc đang bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ có khi lên tới 38 - 40 độ C, làm gia tăng nguy cơ bị đột quỵ do say nắng, sốc nhiệt.

Bệnh viện Bạch Mai dẫn thống kê của ngành Y tế cho thấy, vào mùa hè, số người bị đột quỵ tăng cao, cứ nhiệt độ tăng 1 độ C thì nguy cơ đột quỵ tăng 10%.

Với thời tiết nắng nóng, nguy cơ bị đột quỵ thường xảy ra khi nhiệt độ ngoài trời từ 32 độ C trở lên. Người già và trẻ em dễ bị đột quỵ do nắng nóng vì nhóm đối tượng này thích nghi với sự tăng nhiệt chậm hơn so với những người khác.