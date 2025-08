Nắng nóng cao điểm, bác sĩ chỉ cách bảo vệ bản thân khỏi sốc nhiệt, say nắng

Đợt nắng nóng kéo dài ở khu vực Bắc Bộ. Ảnh: Phạm Đông

Sốc nhiệt không chỉ xảy ra ngoài trời

ThS.BSNT Nguyễn Minh Hiếu - Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai - cho biết, say nóng và say nắng là 2 tình trạng thường gặp khi cơ thể bị rối loạn điều hòa thân nhiệt do tiếp xúc với môi trường có nhiệt độ cao kéo dài. Đáng chú ý, không chỉ nắng gắt ngoài trời mới gây sốc nhiệt mà ngay cả khi ở trong nhà, nếu không thông thoáng, độ ẩm cao, cơ thể vẫn có thể rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Say nóng xảy ra khi cơ thể bị mất cân bằng trong việc thải nhiệt - thường gặp khi lao động nặng, mặc đồ dày, không thấm mồ hôi hoặc trong môi trường bí bách. Trong khi đó, say nắng là hậu quả của việc nắng chiếu trực tiếp vào vùng đầu, cổ, gáy, gây rối loạn trung tâm điều nhiệt.

“Say nắng xuất hiện nhanh hơn say nóng vì cơ thể không kịp điều chỉnh để tản nhiệt” - bác sĩ Hiếu cảnh báo.