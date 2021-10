Nâng mũi quá cao và những rủi ro tiềm ẩn

Giáo sư trường đại học Catholic - Bác sĩ Park Sung Yong cho biết thêm, do yếu tố di truyền mà dáng mũi người Châu Á không được cao, thường là: mũi ngắn, mũi gồ, mũi hếch; do đó nhiều người có xu hướng nghĩ chiếc mũi của mình nâng càng cao càng đẹp, sang chảnh. Đa số khách hàng đến bệnh viện nhờ sửa lại dáng mũi trong tình trạng mũi lệch, lộ sóng, bóng đỏ vì da mũi mỏng mà lại nâng quá cao. Một vài trường hợp nguy hiểm hơn khi "mất" hẳn mũi do co rút. Đây là hậu quả của việc làm đẹp ở cơ sở không chuyên, bất chấp sai phương pháp và khách hàng là người ôm trọn rủi ro.

Mỗi ngày, Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo tiếp nhận hàng chục ca tái phẫu thuật mũi bị các tình trạng phổ biến như mũi bị lệch – vẹo. Bên cạnh đó, chất liệu gây sức căng lên bề mặt da, làm sóng mũi lộ sóng, bóng đỏ. Nguy hiểm hơn là kích thích da, mô mũi làm hoại tử mô dẫn đến biến dạng, co rút, làm hẹp đường thở của mũi.

Khắc phục biến chứng do nâng mũi quá cao

Để cakhắc phục thành công những ca biến chứng do nâng mũi quá cao,bác sĩ chuyên khoa sâu về phẫu thuật mũi tại bệnh viện cùng nhóm giáo sư Hàn Quốc trực tiếp thăm khám, hội chẩn. Căn cứ vào tình hình cụ thể của chiếc mũi hỏng, mức độ nghiêm trọng khác nhau, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp.

- Mũi lộ sóng, tụt sóng

Trước tiên, bác sĩ can thiệp tháo sụn, thực hiện vệ sinh cấy khoang trong thời gian từ 6 đến 12 tháng để mũi có thể hồi phục hoàn toàn rồi mới tiến hành nâng sửa mũi với phương pháp và chất liệu khác.