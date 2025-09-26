Nâng mức cọc lên 50% khi đấu giá đất: Có chặn được hành vi trục lợi, thao túng?

Về xử lý vi phạm người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, dự thảo Nghị quyết cũng nêu rõ: Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất ở cho cá nhân vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá dẫn đến quyết định công nhận hủy kết quả đấu giá, sẽ bị cấm tham gia đấu giá 6 tháng đến 5 năm. Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ chi phí tổ chức đấu giá, giá dịch vụ và các chi phí liên quan khác của cuộc đấu giá đó theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền...

Trước bối cảnh đó, dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về xử lý khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu giá tài sản, quy định, trường hợp giao đất ở cho cá nhân hoặc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tối thiểu là 10% và tối đa là 50% giá khởi điểm.

Đề cập đến những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu giá tài sản, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) thừa nhận thời gian qua có trường hợp cố tình trả giá cao bất thường sau đó “bỏ cọc”, thông đồng, dìm giá hoặc cấu kết thao túng giá trong đấu giá đất tại một số địa phương để trục lợi.

Tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho rằng, cần cân nhắc đề xuất cấm tham gia đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm, bởi Điều 70 của Luật Đấu giá tài sản hiện hành chỉ áp dụng biện pháp cấm đối với các trường hợp liên quan đến dự án đầu tư và khai thác khoáng sản. Việc nâng mức tiền đặt cọc lên đến 50% được coi là một biện pháp răn đe rất mạnh mẽ. Người tham gia sẽ không dám bỏ cọc vì sẽ mất một khoản tiền rất lớn. Do đó, việc bổ sung hình phạt cấm tham gia là không cần thiết.

Về các loại phí và tiền đặt cọc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh, khi đã có quy định về tiền đặt cọc cao và bị mất khi bỏ cọc thì việc thu thêm các khoản phí khác sẽ không có nhiều giá trị, chỉ làm phức tạp thêm vấn đề. Ông Tú tán thành việc nâng mức đặt cọc tối thiểu từ 20% đến 50% là hợp lý và đủ sức răn đe.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu bày tỏ băn khoăn với đề xuất nâng mức cọc tối đa lên 50%. Theo ông, với quy định này, các địa phương sẽ có xu hướng áp dụng mức kịch trần, dẫn đến hậu quả là không có người tham gia đấu giá hoặc chỉ có các doanh nghiệp lớn, chuyên đi đấu giá để bán lại tham gia, có thể làm gia tăng tình trạng trục lợi.

Ông Hiếu cho rằng, nguyên nhân chính của việc bỏ cọc là do giá khởi điểm quá thấp so với giá thị trường. Do vậy, nên tập trung vào việc định giá khởi điểm sát với giá thị trường, khi đó mức cọc 20% cũng đã là một khoản tiền rất lớn mà không ai dám bỏ. Đồng thời, quy định mức cọc hợp lý, linh hoạt và nên giao quyền quyết định mức cọc cụ thể cho bên có tài sản đấu giá, nghiên cứu áp dụng các chế tài bổ sung theo pháp luật dân sự.